Aproveitando o alívio no trânsito nos dias de Carnaval, a Prefeitura de Curitiba programou para segunda (12) e terça-feira (13) um mutirão para poda e retirada de árvores com risco de queda na Rua Eduardo Sprada, no bairro Campo Comprido.

A intervenção ocorrerá das 8h30 às 16h30, no trecho entre as ruas José Baggio e Luiz Tramontin, em uma extensão de 300 metros. Em caso de necessidade de acesso à área, motoristas deverão passar pelos desvios projetados nas ruas Olindo Baggio e Luiz Tramontin.

O bloqueio na via, que liga o Campo Comprido ao Batel, também trará mudanças pontuais na linha de ônibus Vila Sandra, que realizará desvio de itinerário pelas ruas Padre José Kentenich, Luiz Bage, João Bage, Eng. Carlo Barontini e Luiz Tramontin, em ambos os sentidos, nos dois dias, também das 8h30 às 16h30.

+ Leia mais: Criança é salva após rapidez e dedicação das equipes de resgate no Litoral do Paraná

Durante o trabalho, agentes de trânsito da Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) vão orientar ainda motoristas e pedestres sobre os serviços, horários programados e os desvios alternativos para garantir também a segurança das equipes da Prefeitura e da própria comunidade.

+ Leia mais: Acidente com dois caminhões provoca congestionamento na BR-376, na Grande Curitiba

Poda de árvores em Curitiba vai acontecer em local de quedas frequentes

A ação foi motivada pelo aumento das ocorrências de atendimentos emergenciais registrados pelos moradores na região, referentes à queda de galhos, principalmente na curva localizada próxima ao nº 1.622, onde há tráfego intenso de pedestres, carros e também de ônibus.

+ Leia mais: De 1995 em diante: 80 fotos históricas de Mario Celso Petraglia

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) mobilizará sete equipes de colaboradores e 10 caminhões para fazer as podas e retiradas de árvores em situação de risco.