BYD, 99 e Santander se unem para oferecer Dolphin a motoristas de app

A BYD, a 99 e o Santander anunciam uma parceria para incentivar a adoção de carros elétricos por motoristas de aplicativo. Até o fim deste mês de fevereiro (ou enquanto durarem os estoques), os interessados contam com descontos exclusivos oferecidos pelas três empresas, que integram a Aliança pela Mobilidade Sustentável, na compra do BYD Dolphin.

A iniciativa oferece condições de pagamento especiais, exclusivamente, para a compra do modelo BYD Dolphin, à vista ou financiado pelo banco Santander, vai assegurar um desconto de 15% na taxa de financiamento, caso o motorista opte pelo pagamento sem entrada. A condição fica ainda mais vantajosa conforme o plano escolhido: redução de até 22% sobre a taxa para quem der entrada a partir de 30% do valor do carro e abatimento de até 26% da taxa pagando a partir de 50%.

A BYD, comprometida com a promoção da mobilidade sustentável, oferece um desconto exclusivo de 6% (R$ 8.988,00) sobre o valor de lista do modelo Dolphin, que atualmente é avaliado em R$ 149.800,00.

“Nossa participação reflete o compromisso ativo em direção a um futuro mais sustentável na mobilidade urbana. Com reduções na taxa de financiamento para compra do BYD Dolphin, contribuímos para a transição para a mobilidade eletrificada, principalmente entre as pessoas que trabalham diariamente na condução de milhares de pessoas que utilizam o aplicativo da 99”, afirma Cezar Janikian, senior head da Santander Financiamentos. Ele destaca que este é mais um avanço do Banco no objetivo de aumentar – em parceria com a Aliança pela Mobilidade Sustentável – a participação dos veículos elétricos e híbridos entre carros novos para 10% das vendas até 2025.

A 99, líder da Aliança pela Mobilidade Sustentável, apoiará os motoristas parceiros que adquirirem um Dolphin com um subsídio mensal de até R$1.000, divididos entre valores diretamente na Conta99 (carteira do condutor) e em crédito pago mensalmente via voucher de carregamento nos HUBs homologados da 99. Como benefício adicional, a empresa garante a isenção do custo de instalação de um carregador residencial (wallbox 7kWh).

“Por meio de parcerias que possibilitam mais acessos aos veículos eletrificados, incentivamos que cada vez mais motoristas usufruam de uma mobilidade qualificada e democrática. O objetivo é deixar evidente nosso compromisso com a criação de soluções que não apenas impulsionam a sustentabilidade, mas que também tornam mais fácil a transição para a eletrificação dentro de uma realidade acessível e atrativa no cenário urbano brasileiro e que não se torne apenas uma forma de ganho aos motoristas, mas também uma contribuição para a sociedade brasileira”, afirma Thiago Hipolito, diretor sênior de Inovação e líder do DriverLAB na 99.

BYD Dolphin

Lançado no Brasil em 2023, o BYD Dolphin oferece uma experiência de carregamento eficiente, demandando entre 30 minutos até sete horas, dependendo da fonte de alimentação. Seja por AC (mínimo 7 kWh, incluindo tomadas de 220V) ou DC (até 60 kW), a bateria é capaz de recuperar 80% da carga em aproximadamente meia hora, quando conectada a fontes rápidas de 60 kW. Além da questão de eficiência energética, também contribui de maneira significativa para a adoção da sustentabilidade.

“O BYD Dolphin se destaca como uma opção inovadora de mobilidade elétrica. Além de uma ótima relação custo-benefício, oferece mais ganhos com a economia gerada nas corridas, que pode chegar até 80%. Com essa parceria, visamos criar mais possibilidades de adesão ao carro elétrico para os motoristas que têm interesse em um modelo tecnológico, eficiente e muito seguro”, comenta Tyler Li, presidente da BYD Brasil.

Motoristas interessados em participar da ação devem ter pelo menos uma corrida nos últimos 30 dias na plataforma da 99 e manter uma avaliação mínima de 4,85. Para iniciar o cadastro e saber mais sobre as condições de compra, basta acessar o link: https://motoristas.99app.com/oferta-dolphin/.

Aliança pela Mobilidade Sustentável

A Aliança pela Mobilidade Sustentável, liderada pela 99, reúne membros de diversos segmentos do ecossistema da mobilidade, transporte, instituição financeira e energia. Conta com a participação ativa de BYD, IturanMob, MercadoLivre, Banco BV, Banco Santander, CAOA Chery, Movida, Unidas, Raízen, Enel X, EzVolt, Tupinambá Energia, Vibra, Zletric, Dahruj Rent a Car e outras empresas.

Liderada pela 99, a coalizão fechou 2023 com 1.700 veículos eletrificados na frota da 99 pelo Brasil, número 70% maior que a meta indicada no início do ano. O objetivo foi alcançado graças à integração, ainda em julho, de 300 BYD D1s, modelo 100% elétrico.

Mais de 1,2 milhão de passageiros já tiveram a experiência de corridas com os automóveis eletrificados, nas mais de 830 mil viagens realizadas somente na cidade de São Paulo. Esse montante considera mais de 6,4 milhões de quilômetros percorridos pelos mais de 1.7 mil motoristas parceiros da 99.

Além disso, alinhado às metas da Agenda 2030 estabelecidas pela ONU, a Aliança pela Mobilidade Sustentável reduziu em mais de 1 mil toneladas a emissão de CO2 com a utilização dos carros eletrificados. Estes números demonstram a força da coalizão e o impacto gerado na sociedade, reforçando o compromisso de alinhar-se com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, para garantir acesso a energia limpa e acessível (ODS Nr. 7), além de tornar as cidades e comunidades mais inclusivas e sustentáveis.