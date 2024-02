Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (12)

ALICE PEREIRA RAHD, 5 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: ARTHUR ADOLPHO RAHD e CAROLINE ZANATA PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 às 11:30h.

ANA MARIA GOMES DINIZ, 66 ano(s). Filiação: FIRMINO ALVES DE SOUSA e ALZIRA GOMES DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 às 09:00h.

ANTONIO BARRELA GAMA, 88 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: MIRNALUCI PAULINO RIBEIRO GAMA. Filiação: ANTONIO RODRIGUES GAMA e ANUNCIATA BARRELA RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 11 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS, 75 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ANGELA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS. Filiação: FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS e IZAURINA AUGUSTA LIMA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 às 10:26h.

ARIANE FELIX VARGAS DE ARANTES, 46 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: SANDRO ALVES DE ARANTES. Filiação: ALCINDO VARGAS e ARLETE FELIX VARGAS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

ARISTIDES AZEVEDO BICUDO, 81 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: JOAO BICUDO e NATALINA MARIA BICUDO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024.

BELMIRO DA COSTA, 76 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: BENEDITO DA COSTA e LINDA DA COSTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

BENEDITA FAUSTINA DOS SANTOS, 77 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Cônjuge: PEDRO ROBERTO PIRES DA COSTA. Filiação: JUVENAL DA SILVA SANTOS e EURIDICE FAUSTINA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

CARLOS ALBERTO SANCHES, 83 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: IVONE DE CARVALHO SANCHES. Filiação: DINO AUGUSTO SANCHES e MARIA DOS PRAZERES AFONSO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

CARMEN LUCIA DORNELLAS, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALMIR DORNELAS. Filiação: BENJAMIN CAMARGO DE LIMA e MARIA DE LOURDES RIBAS DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

CLAIR DE JESUS DE SOUZA, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLINHOS DOMINGOS DE SOUZA. Filiação: MANOEL MESSIAS DOS SANTOS e NELSINA DAS DORES BETIM. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

EDUARDO RODRIGUES LEITE, 52 ano(s). Profissão: ANALISTA SISTEMAS. Cônjuge: CAROLINA SANTOS GIMENEZ. Filiação: EZEQUIEL DA GUIA LEITE e GALDINA RODRIGUES LEITE. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 às 18:00h.

EMI COSTA DAMIAN, 83 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ITALO DAMIAN. Filiação: EMILIO SANTOS COSTA e ALINE DE ARAUJO COSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 às 11:30h.

EURIDES MARTINS, 87 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LUCI ESTUBER MARTINS. Filiação: SEBASTIAO ALVES MARTINS e MARIA NUNES MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

HELIO KOVALSKI, 64 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: KATIA ELIZA BIERNACKI KOVASKI. Filiação: ANTONIO KOVALSKI e IRENA DESANOSKI KOVALSKI. Sepultamento: RIO AZUL, segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

IVANIR MELNECHENKO, 81 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANTONIO SZYMCZESZYN e TECLA GEMBISKI SZYMCZESZYN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024.

JOAO CARLOS BOZDEGA, 58 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: PAULO BOZDEGA SOBRINHO e MARIA JOSE CARLESSO BOZDEGA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 às 10:30h.

JOSE DONIZETE DA ROCHA, 59 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MIGUEL GUEDES DA ROCHA e JOAQUINA DA CONCEICAO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 11 de fevereiro de 2024.

JOSE FELIZARDO DUDEK, 88 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIA DE LOURDES DUDEK. Filiação: IZIDORO DUDEK e GENOVEVA DUDEK. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

JOSE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS, 50 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: DAVES DEOCLECIO DAL NEGRO DOS SANTOS. Filiação: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS e MARIZETE DANTAS DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 11 de fevereiro de 2024 às 17:30h.

JOSIANE DE FATIMA DYNIEWICZ, 63 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MARIANO DYNIEWICZ e MARIA LUIZA DYNIEWICZ. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 11 de fevereiro de 2024.

KEVIN PERETIATKO, 18 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: EMERSON PERETIATKO e VIVIANA CARDEAL. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

LEONARDO SOUZA LIMA, 7 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: DIEGO PEREIRA DE LIMA e CAMILA FRANCINI DE SOZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, domingo, 11 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

LEONI DE PAULA VIEIRA, 70 ano(s). Profissão: EDUCADOR(A). Cônjuge: JOSE DAVID VIEIRA. Filiação: SANTIAGO DE PAULA PEREIRA e MARIA RIBEIRO PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 11 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

LOURENCO BORGO, 76 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: ANGELO BORGO e CLAUDIONORA DE ANDRADE BORGO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

LUCAS MARTINS PACHECO, 57 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: LEUNIR DE SOUZA BARROS. Filiação: ANTONIO MARTINS SOBRINHO e NERINA MARTINS SOBRINHO. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL EM ITAPOÁ/SC, segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024.

LUCIANA DE CRISTO, 47 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: OSEIAS DE CRISTO e HELENA DE CRISTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 às 09:00h.

LUCIMAR ASSAD GUIMARAES, 70 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: RONALDO PACHECO GUIMARAES. Filiação: ELIAS ASSAD e ZULMIRA MATTAR ASSAD. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

LUZIA RIBEIRO, 58 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: GERALDO RIBEIRO e ZILDA SOLCIA RIBEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

MARIA LUCIA FUMIS FERNANDEZ, 64 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: NIVIO FERNANDEZ Y FERNABDEZ e MARIA THEREZINHA FUMIS FERNANDEZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 às 12:00h.

MARIA MADALENA DOS SANTOS BARBOSA, 79 ano(s). Filiação: MARCILIO BARBOZA e ROSA ELEUTERIO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024.

MARIO MENEGOLO, 75 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: SARLETE MENEGOLO. Filiação: AUGUSTO MENEGOLO e CONCEICAO LIMA MENEGOLO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

MATILDE VENDRAMIM TEIXIERA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM TEIXEIRA. Filiação: ANGELO VENDRAMIM e FRANCISCA VENDRAMIN. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, domingo, 11 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

NASIL LEME DA SILVA, 78 ano(s). Filiação: JOAO LEME DA SILVA e SEBASTIANA LEME DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 às 12:30h.

NEUCIDES PINHEIRO LEMES, 74 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Cônjuge: WILMA TASCA LEMES. Filiação: JOAO MARIA LEMES e ISAURA PINHEIRO LEMES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

OLEVIR CARDOSO MONTEIRO, 72 ano(s). Profissão: TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES. Cônjuge: LUCIA GRUBA. Filiação: FRANCISCO CARDOSO MONTEIRO e TEREZA LOPES MONTEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

PEDRO JOAQUIM ALTINO, 83 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA POSSAMAI ALTINO. Filiação: JOAQUIM PEDROZO ALTINO e CONSUELLA DO PASSE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

REGINA CELIA DOS SANTOS DE CAMPOS, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE PEDRO DOS SANTOS e ALBERTINA DA SILVA SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

REINALDO JASLUK, 78 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIA ALVES JASLUK. Filiação: GREGORIO JASLUK e ROSA BANDIL JASLUK. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 às 11:30h.

ROQUE DE OLIVEIRA, 68 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA e MARIA AUGUSTA LEMES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

RUAN CARLOS FAVARO, 26 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MARCELO MOISES FAVARO e ANDREIA MARTINS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

SALETE DE FATIMA ANTUNES, 56 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: PEDRO ANTUNES e ARAIDES DE JESUS DATISTA ANTUNES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

SILVESTRE SARNOWSKI, 71 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: SALETE FRANCISCO DAVE. Filiação: PEDRO SARNOWSKI e ANA ZALKIEWICZ SARNOWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

VERA BEATRIZ ALCANTARA PETROCINI, 79 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ARMANDO PETROCINI e ODETE ALCANTARA PETROCINI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024.

