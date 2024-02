Motoristas que trafegam pela BR-476, em Araucária, região metropolitana de Curitiba, precisam ficar atentos. Um buraco de aproximadamente um metro de diâmetro surgiu na pista e pode levar risco para quem trafega por ali.

O buraco apareceu no quilômetro 162 da rodovia, no sentido Curitiba.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal foram até o local e identificaram a falha no asfalto. A área foi isolada por questões de segurança aos motoristas.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!