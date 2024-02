Morreu nesse domingo (11), em Curitiba, aos 83 anos, o professor, linguista e escritor Carlos Alberto Sanches, um dos parceiros do poeta Paulo Leminski e membro da Academia Paranaense de Letras. Nascido em Portugal, Sanches se mudou para o Brasil com 11 anos e se naturalizou brasileiro anos mais tarde.

Formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), e especialista em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira também pela UFPR, Sanches dedicou-se ao ensino de linguagem, redação e literatura por quase cinco décadas.

Escreveu diversos livros didáticos dessas disciplinas e fundou três instituições de ensino: o Instituto de Ensino Camões, o IBEL e o Centro Educacional Professor Sanches (CEPS).

Além do período em que se dedicou a poesia concreta, sempre ao lado do amigo Paulo Leminski, Sanches também se dedicou a outros gêneros literários, como os contos, e publicou o premiado livro Pai, considerado pelos críticos como a sua obra-prima.

O velório acontece na tarde desta segunda-feira (12) na Capela Luto Curitiba e a cerimônia fúnebre está marcada para às 17 horas, no Crematório Luto Curitiba, em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana.

