Em mais um caso de provável feminicídio, a Polícia Militar do Paraná (PMPR) prendeu Pablo Cezar Borges, 26 anos, suspeito de assassinar a esposa Nayara Queiroz Farias, 25 anos, dentro da casa onde os dois residiam, na Cidade Industrial de Curitiba. O crime ocorreu no último sábado (10) e teria sido presenciado pelo filho do casal, de apenas dois anos de idade.

De acordo com a PM, o suspeito inicialmente afirmou que a esposa havia se suicidado, mas posteriormente teria confessado o crime. O corpo de Nayara foi encontrado na noite de sábado, dentro de um banheiro da casa, depois que o suspeito e a família da vítima acionaram a polícia.

Os policiais que atenderam a ocorrência relataram que o corpo apresentava marcas de violência. O que foi comprovado pelo atestado de óbito, que aponta que a morte foi causada por traumatismo craniano e asfixia.

O caso está sendo investigado pela Delegacia da Mulher da Polícia Civil do Paraná, que deve ouvir vizinhos e familiares antes de concluir o inquérito. O suspeito continuará preso até a conclusão das investigações.

