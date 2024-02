Nesta quarta-feira (14), às 14h15, os Armazéns da Família de Curitiba e Região Metropolitana reabrem com as ofertas da Semana da Economia.

A lata de sardinha em óleo ou sabor tomate da marca Nautique (125 mililitros ou 83 gramas) continua com preço mais baixo, R$ 2,90, e quem entra na lista de produtos é o arroz parboilizado da marca Urbano (1 quilo), por R$ 4,29.

Nesta segunda (12) e terça (13), os Armazéns da Família estarão fechados. A Semana da Economia dos Armazéns da Família é coordenada pela Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional.

Receita de arroz de forno com sardinha e queijo

Para se recuperar da folia do carnaval, é importante adotar um cardápio nutritivo e saudável e, para isso, a nutricionista da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Karine Oltramari ensina uma receita prática. Também é uma ótima opção para quem gosta de seguir a tradição de não consumir carne vermelha nas quartas e sextas-feiras da quaresma.

“A sardinha tem muitos benefícios nutricionais, auxilia a saúde do coração, do cérebro, dos ossos e até mesmo do sangue”.

Ingredientes

2 xícaras de arroz cozido

2 latas de sardinha com óleo, escorridas e desfiadas

1 xícara de queijo mussarela ralado

½ xícara de milho (opcional)

½ xícara de ervilhas (opcional)

½ xícara de champignon fatiado (opcional)

1 cebola média, picada

2 dentes de alho, picados

1 tomate, picado

½ xícara de leite

2 ovos

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta a gosto

Salsinha picada para decorar

Modo de Preparo

1. Pré-aqueça o forno a 180°C.

2. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e o alho picados e refogue até ficarem dourados.

3. Acrescente o tomate picado e refogue por mais alguns minutos até que comece a desmanchar.

4. Adicione a sardinha desfiada à panela e misture bem por alguns minutos.

5. Se estiver usando milho, ervilhas e champignon, adicione-os e misture.

6. Em uma tigela separada, bata os ovos e misture o leite. Tempere com sal e pimenta a gosto.

7. Em uma travessa grande, espalhe metade do arroz cozido no fundo.

8. Por cima do arroz, coloque metade da mistura de sardinha da panela.

9. Cubra com metade do queijo mussarela ralado.

10. Repita as camadas: adicione o restante do arroz, seguido pela mistura de sardinha, e finalize com o restante do queijo mussarela.

11. Despeje a mistura de ovos e leite sobre a travessa, garantindo que ela se espalhe por toda a superfície.

12. Leve ao forno preaquecido e asse por cerca de 25-30 minutos, ou até que o topo esteja dourado.

13. Retire do forno e deixe descansar por alguns minutos antes de servir.

