A chuva pode marcar presença ao longo desta semana que se inicia, segundo previsão do tempo para Curitiba feita pelo Simepar. Para esta segunda-feira o tempo segue firme, sem chuva. Porém, a previsão para terça já é diferente. Tem água a caminho e queda nas temperaturas máximas.

De acordo com a previsão do tempo para Curitiba, a capital deve ter um dia quente, com máxima de 30ºC nesta segunda-feira e ainda mais quente na terça-feira: 31ºC

“Segunda-feira com nebulosidade presente em porções mais a norte/nordeste. Em relação às temperaturas, o calor já é destaque no oeste, com valores acima dos 30°C. A tendência no estado, é de elevação em todos os setores nas próximas horas”, explicou o meteorologista Fernando Mendes, do Simepar.

Chuva para Curitiba?

Segundo a previsão do tempo para Curitiba a chuva deve dar o ar da graça a partir desta terça-feira (13), com acumulado de 1,7 milímetros a partir das 17h.

A chuva chega com alívio nas temperaturas. Após as precipitações, a máxima em Curitiba baixa significativamente para 23ºC na quarta e 20ºC na quinta-feira.

