Novo Classe E desembarca no Brasil mais conectado

A Mercedes-Benz traz novidades para o segmento de sedãs de luxo do Brasil, com o lançamento do novo Classe E neste mês. O modelo E 300 Exclusive, além de incorporar um motor 4 cilindros de 258 cv e um sistema híbrido leve de 48V, apresenta uma inovação marcante: é o primeiro veículo da marca equipado com o sistema de serviços online Mercedes me Connect no país.

A Mercedes-Benz, ícone global de veículos de luxo, está lançando no mercado brasileiro o aguardado novo Classe E. O modelo E 300 Exclusive promete não apenas continuar a tradição de mais de 75 anos de excelência em sedãs de luxo, mas também inaugura uma nova era ao introduzir o sistema de serviços online Mercedes me Connect no país.

O coração do Classe E é seu avançado sistema híbrido leve de 48V, combinado com um potente motor de 4 cilindros que gera 258 cv. Essa combinação não apenas oferece um desempenho excepcional, mas também destaca o compromisso da Mercedes-Benz com a inovação e a sustentabilidade.

Pela primeira vez no Brasil, o novo Classe E traz consigo o pacote de serviços Mercedes me Connect. Isso significa que o automóvel está sempre “online”, proporcionando uma gama de comodidades para o condutor. Por meio de um aplicativo de celular, o condutor pode realizar ações como abrir e fechar portas, monitorar possíveis batidas e tentativas de furto, definir zonas máximas de uso e valet, além de receber atualizações de software e agendar manutenções de forma totalmente digital.

O design exterior do novo Classe E combina proporções clássicas de um sedã com linhas inovadoras. A grade do radiador tridimensional, os faróis LED de alto desempenho e as luzes traseiras em duas seções com um novo contorno destacam a sofisticação e a modernidade do veículo. Com maçanetas embutidas e linhas laterais que enfatizam seu caráter esportivo, o Classe E é uma expressão de elegância e inovação.

O interior do novo Classe E é um espetáculo de inovação e conforto. Destacando-se é a MBUX Superscreen, uma tela exclusiva para o passageiro dianteiro que se estende até o display central.

O painel de instrumentos é iluminado pelo Active Ambient Lighting, proporcionando uma sensação generosa de espaço. Os assentos luxuosos e os materiais sustentáveis que economizam recursos contribuem para uma experiência de condução premium.

O novo Classe E apresenta um avançado motor a gasolina de 4 cilindros, impulsionado pelo sistema híbrido leve de 48V. Com torque adicional de até 205 Nm fornecido pelo motor de arranque-alternador integrado, o veículo oferece uma condução eficiente em termos de combustível, baixas emissões e características de aceleração suaves. A potência dos motores somados é de 281 cavalos e 405 Nm de torque.

O novo Classe E proporciona uma experiência de entretenimento imersiva, com destaque para o sistema de som Dolby Atmos. Além disso, inovações digitais, como a compatibilidade de aplicativos de terceiros e uma câmera selfie e de vídeo, elevam o patamar em termos de personalização e interação. O sistema de entretenimento inclui o pacote MBUX Entretenimento Plus, oferecendo serviços Mercedes me e conectividade 5G.

O Classe E é equipado com uma ampla gama de sistemas de assistência à condução, incluindo o Assistente Ativo de Distância DISTRONIC, ATTENTION ASSIST, Assistente Ativo de Frenagem, e muitos outros. O avançado sistema de segurança, com airbags específicos e estruturas de colisão deformáveis, destaca o compromisso da Mercedes-Benz com a proteção dos ocupantes.

O Classe E não apenas oferece luxo e desempenho, mas também abraça a sustentabilidade. Componentes feitos de materiais que economizam recursos, como estofamentos de lã de alpaca e espuma de assento reciclada, demonstram o compromisso da Mercedes-Benz com práticas ambientalmente conscientes.

A Mercedes-Benz atinge um marco significativo ao produzir o Classe E com um balanço de CO2 neutro em todas as suas fábricas ao redor do mundo desde 2022. O compromisso com energias renováveis e a redução constante do consumo de água e resíduos na fábrica de Sindelfingen reflete a busca contínua por práticas sustentáveis.

Com uma história que remonta aos anos 1940, o Classe E é uma história de sucesso para a Mercedes-Benz. Desde os primeiros modelos pós-guerra até as inovações tecnológicas de hoje, o Classe E continua a ser um ícone no segmento de sedãs de luxo, agora ingressando em uma nova fase de conectividade e sustentabilidade no mercado brasileiro.

O novo E 300 Exclusive já está disponível para encomendas em toda a rede de concessionários da marca com preço sugerido de R$ 639.900,00. Acompanhe em nossos vídeos entrevistas e primeiras impressões com o lançamento da Mercedes-Benz para o mercado brasileiro.