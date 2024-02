Quarta-Feira de Cinzas é feriado nacional ou ponto facultativo?

Bem próxima do Carnaval, a Quarta-Feira de Cinzas é um dia importante para a igreja católica, pois marca o início da Quaresma, período de 40 dias que antecede a Páscoa. Neste ano, a data é celebrada no dia 14 de fevereiro.

No entanto, assim como nos dias de folia carnavalesca, o que muitos não sabem é que a Quarta-Feira de Cinzas não é um feriado nacional. Apesar disso, é comum que nesse dia muitas atividades fechem no período da manhã e retornem ao funcionamento normal a partir do meio-dia.

Em Curitiba, por exemplo, alguns serviços municipais voltam a atender após as 14 horas de quarta-feira (14).

Ou seja, as empresas podem decidir se liberam o colaborador no período da manhã. Entretanto, é permitido que o colaborador faça compensação de horas por conta dessa ‘folga’.

De acordo com o Tribunal Superior do Trabalho, na quarta-feira o trabalho é considerado normal, com possibilidade de desconto do salário de quem faltar sem justificar a ausência.

O que os católicos não podem fazer na Quarta-feira de Cinzas?

Conforme a tradição da igreja católica, na Quarta-feira de Cinzas não se deve comer carne. Como a celebração inicia a preparação para a Páscoa, também é recomendado o jejum.

Em 2024, a Páscoa acontecerá no dia 31 de março.

