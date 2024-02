Ônibus que atende dependentes químicos em Curitiba tem nova rota

Parte do programa de atendimento à população em situação de rua que faz uso de álcool e outras drogas, o ônibus do Intervidas, em Curitiba, tem novos dias e endereço de atendimento.

Além dos habituais pontos na Praça Rui Barbosa e no Viaduto Capanema, a partir de fevereiro, o ônibus estará estacionado na Praça Santos Andrade, atuando com o Consultório na Rua da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Com este novo local de parada, a programação das operações do Intervidas passarão a ser realizadas às segundas-feiras, das 18h às 20h, no Viaduto do Capanema (junto ao Programa Mesa Solidária); às quartas-feiras, das 9h às 11h, na Praça Santos Andrade; e às sextas-feiras, das 9h às 11h, na Praça Rui Barbosa.

Como funciona o ônibus Intervidas, destinado para pessoas em situação de rua

O ônibus Intervidas fica estacionado em praças de Curitiba, todas as semanas, sempre nos mesmos horários e locais. Uma equipe da Secretaria Municipal da Defesa Social, devidamente capacitada, faz os atendimentos dessa população.

No local são desenvolvidas atividades como escuta qualificada e encaminhamentos. O trabalho é feito pelo Departamento de Política sobre Drogas, ligado à Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito.

Em janeiro deste ano, o ônibus do Intervidas fez 781 atendimentos e 78 pessoas foram direcionadas para o programa Nova Morada Vida Nova. Também foram distribuídas 520 refeições no restaurante do Mesa Solidária do Viaduto Capanema.

