Ladrões invadiram a casa do deputado federal do Paraná Zeca Dirceu (PT) em Cruzeiro do Oeste, no noroeste do Paraná. Segundo o próprio parlamentar relatou nas redes sociais, os criminosos foram agressivos com a mãe dele, Clara Becker, de 83 anos, e levaram pertences do local.

“Ladrões invadiram nesta madrugada a minha casa em Cruzeiro do Oeste, onde moro com a minha mãe, Clara Becker, de 83 anos. Foram agressivos e levaram pertences dela. Felizmente, apesar do susto com a violência do assalto, ela está bem”, escreveu o deputado federal na rede X, antigo Twitter. Ele agradeceu as manifestações de carinho, de cuidado e de apoio à mãe dele e à família.

O parlamentar não estava no imóvel na hora do assalto. Em outra postagem, Zeca Dirceu, filho do ex-ministro José Dirceu, afirmou confiar nas autoridades locais que investigam o caso. “Nenhum município, por menor que seja, está livre da violência urbana. Precisamos ser muito firmes e atentos às questões que envolvem a segurança pública nas nossas cidades”, acrescentou o deputado.

+ Leia mais: Com confusão durante apuração, Curitiba elege escola de samba campeã do Carnaval 2024

Confira as publicações feitas pelo político:

Ladrões invadiram nesta madrugada a minha casa em Cruzeiro do Oeste, onde moro com a minha mãe, Clara Becker, de 83 anos. Foram agressivos e levaram pertences dela. Felizmente, apesar do susto com a violência do assalto, ela está bem. — Zeca Dirceu (@zeca_dirceu) February 12, 2024

+ Leia mais: Sensação térmica de 50ºC! Cidades do Paraná registram calorão nesta segunda

Quero tranquilizar as pessoas que estão perguntando sobre o estado da minha mãe, depois de ter sido vítima de agressões durante um assalto nesta madrugada em nossa casa, em Cruzeiro do Oeste. Ela está bem e em segurança. Dona Clara, com seus 83 anos, é uma mulher muito forte. pic.twitter.com/O7B1akdSMB — Zeca Dirceu (@zeca_dirceu) February 12, 2024

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Cruzeiro do Oeste tem 23 mil habitantes. A Polícia Militar do Paraná informou que não fornecerá detalhes sobre o caso porque ainda procura os criminosos.

+ Leia mais: Morre em Curitiba Carlos Alberto Sanches, escritor parceiro de Paulo Leminski

No ano passado, Zeca Dirceu liderou a bancada do PT na Câmara. Neste ano, o deputado Odair Cunha (MG) assumiu a liderança do partido na Casa.

Você já viu essas?

Constrangedor! “Quase me bateu na cara”, denuncia cobrador ameaçado por passageira em Curitiba Doce de verão Conheça seis receitas fáceis de geladinho gourmet para vender Investimentos! Mega fábrica da Electrolux começa a ser construída na região de Curitiba