A escola de samba Acadêmicos da Realeza foi declarada campeã do Carnaval 2024 de Curitiba. A apuração, que aconteceu na tarde desta segunda-feira (12), foi marcada por uma grande polêmica, que inclusive interrompeu a apuração das notas por cerca de 30 minutos.

A paralisação aconteceu enquanto não se resolvia um impasse entre as diretorias das escolas de samba participantes do Grupo Especial do Carnaval 2024 em relação às notas referentes ao quesito Alegorias e Adereços.

A vitória da Acadêmicos da Realeza acontece depois de 10 anos. Neste ano, o enredo da escola exaltou Zumbi dos Palmares como líder e inspiração. Ecos de Zumbi celebrou a cultura, a liberdade e o protagonismo do povo preto, retratando presença e resistência durante o desfile em Curitiba.

A escola campeã somou um total de 179,3 pontos. A vice-campeã foi a Mocidade Azul, com 179,1 pontos, seguida pela Deixa Falar com 178,4, e pela Enamorados do Samba, com 177,6 pontos. Quinta colocada, com 176 pontos, a Imperatriz da Liberdade foi rebaixada e irá disputar o Grupo de Acesso no Carnaval 2025.

Em seu lugar no Grupo Especial estará a Leões da Mocidade, que foi a campeã do Grupo de Acesso, com 178,9 pontos.

Confira o enredo das escolas de samba de 2024

DEIXA FALAR

Enredo: Desde que o samba é samba, é assim

Quem abre o desfile, às 20h10, é a Deixa Falar, que ano passado conquistou vaga para o grupo especial. A escola contará a epopeia do samba, fazendo um recorte de uma história cheia de personagens, de momentos e de riqueza cultural. As melodias mais marcantes, os sambas-enredos mais populares, as grandes escolas de samba do Rio de Janeiro, os desfiles inesquecíveis serão exaltados pela escola durante o desfile na Marechal Deodoro.

IMPERATRIZ DA LIBERDADE

Enredo: Para sobreviver tem que ser malandro! Salve a malandragem, saravá seu Zé!

A Imperatriz da Liberdade escolheu para compor o seu enredo a história de Zé Pelintra, uma entidade de cultos afro-brasileiros, especialmente a umbanda. Ele teria nascido em Pernambuco, mas na juventude foi para o Rio de Janeiro e logo passou a ser conhecido nas áreas boêmias da cidade. Assassinado pelas costas, o Malandro, como chamavam, passou a ser cultuado como uma entidade que ajuda as pessoas que passam por necessidades.

ENAMORADOS DO SAMBA

Café: Rota de ricas histórias, cultura e desenvolvimento

A Enamorados do Samba vai contar a história do café, rota de ricas histórias, cultura e desenvolvimento. O enredo é uma viagem pela cultura paranaense, pelo desenvolvimento do Estado do Paraná e pelo prazer do paladar. Ao falar sobre o ciclo do café, a escola também homenageia os Irmãos Rebouças, considerados os primeiros afrodescendentes brasileiros a cursar uma universidade. A dupla de engenheiros foi responsável pela construção da Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá.

MOCIDADE AZUL

Enredo: Curitiba tem carnaval! E a Mocidade Azul vai provar

A última escola a desfilar na Marechal é a campeã do Carnaval de 2023, Mocidade Azul, que levará para a avenida do samba a história do Carnaval de Curitiba, suas escolas e sua evolução, desde o início do século 20 até a atualidade. A escola quer mostrar que, apesar de muitas vezes negado ou ignorado, o Carnaval de Curitiba, de origem humilde, preta e periférica, sempre existiu.

