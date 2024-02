Obituário Curitiba; Falecimentos desta terça-feira (13)

ALCEU PUTRIQUE BIZZON, 78 ano(s). Profissão: ESTIVADOR. Cônjuge: ABEGAIR RAQUEL PEREIRA BIZZON. Filiação: PEDRO BIZZON e ROSALINA PUTRIQUE BIZZON. Sepultamento: CEMITÉRIO JD ETERNO EM PARANAGUA PR, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

ANDERSON OSMAR KUHL, 51 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: CLELIA APARECIDA PUPIN KUHL. Filiação: EDENIR EUCLIDES KUHL e MARIA DA SILVA KUHL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

ANTONIO ORENTINO FERNANDEZ FERNANDEZ, 88 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIA DEL CARMEN CARBALLIDO FERNANDEZ. Filiação: MANUEL FERNANDEZ POMBO e MAXIMINA FERNANDEZ POMBO. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024.

ANTONIO SILVIO PIMENTEL, 78 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: CECILIA VAZ PIMENTEL. Filiação: JOSE PIMENTEL e JOANA VAZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

APARECIDO ANTONIO GENERALI, 61 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: ALEXANDRA COSTA CHAVES GENERALLI. Filiação: RUBENS GENERALI e MARIA FRANCISCA GENERALI. Sepultamento: (S J DOS PINHAIS) CEMITERIO PARQUE CAMINHO DO CEU, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

ARISTIDES SANTIAGO DOS SANTOS, 73 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: TANIA REGINA MEDEIROS DOS SANTOS. Filiação: PORFIRIO SANTIAGO e ANTONIA MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024.

ARNALDO ROGOWSKI, 86 ano(s). Profissão: ALFAIATE. Filiação: FRANCISCO ROGOWSKI e MARIA ROGOWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

ARSILIA SOARES DE LIMA, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CANDIDO SOARES DE LIMA e ANNA GOMES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

CARLOS ALBERTO SARNESKI, 65 ano(s). Profissão: CHEFE. Cônjuge: NILZA SARNESKI. Filiação: JOAO CARLOS SARNESKI e ALACI AREIAS SARNESKI. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

CLARINDA DE CAMARGO DOS SANTOS, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARTUR ALVES DOS SANTOS. Filiação: JOSE LUIZ DE CAMARGO e GERTRUDES ANTONIA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

DALTON LUIZ BERBERI, 70 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: INES DE MARIA CASIMIRO. Filiação: JACOB BERBERI e NAIR SALOMAO BERBERI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), terça-feira, 13 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

DIRLO ALBERTO DE PALMA, 91 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Cônjuge: DIRCE DOLORES DE PALMA. Filiação: ALBERTO DO CARMO DE PALMA e LIGIA ROSSARI PALMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

ETELVINA CHARELLO DA SILVA, 95 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: LUIZ RIBEIRO DA SILVA. Filiação: JOSE CHARELLO e CANDINHA MARQUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024.

FRANCISCO VAZ, 84 ano(s). Profissão: COBRADOR. Cônjuge: ODETE FREITAS ROCHA VAZ. Filiação: JOAQUIM LOURENCO VAZ e TERTULIANA GONCALVES VAZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024 às 10:30h.

GLAUCE APARECIDA AMARAL, 44 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: MARCOS JOSE DE OLIVEIRA. Filiação: ERNANI AMARAL e SANTA EVANGELISTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024 às 13:00h.

HELIO DE CASPERI, 63 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: REGINA DE FATIMA GASPERI. Filiação: DUILIO DE GASPERI e MARIA DA PENHA BRAZ GASPERI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

IRINEU MARINHO DOS SANTOS, 78 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: LIDIA MARINHO DOS SANTOS. Filiação: ARTHUR MARINHO DOS SANTOS e FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 às 17:30h.

JAIRO DE LARA NETO, 55 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JAIRO DE LARA FILHO e MARCIA ALMEIDA RAMOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 13 de fevereiro de 2024 às 13:30h.

JOAO ARILDO CORDEIRO KLUPPELL, 69 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: EROTIDES PEREIRA DA SILVA KLUPPEL. Filiação: CLAUDEMIRO KLUPPELL e MARIA DE LOURDES CORDEIRO KLUPPELL. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024 às 09:00h.

JOAO CARLOS JATCZAK JUNIOR, 40 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: JOAO CARLOS JATCZAK e ENEDINA APARECIDA VAZ JATCZAK. Sepultamento: CEMITÉRIO SÃO MIGUEL DA ROSEIRA SÃO MATEUS DO SUL/PR, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024.

JOAO PAULO DA SILVA GOULART, 77 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: FERNANDINA AZAMOR GOULART. Filiação: JOAO GAYER GOULART e EVA DA SILVA GOULART. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

JONAS BATISTA NETO, 58 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: LILIAN TEREZINHA FRANCO BATISTA. Filiação: JONAS AURIO BATISTA e ERNA BATISTA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

JOSE ALVES DE SOUZA JUNIOR, 87 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: LOURDES NUNES DOS SANTOS DE SOUZA. Filiação: JOSE ALVES DE SOUZA e ROSA ALVES DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

JOSE APARECIDO DA SILVA, 62 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: PEDRO GUILHERME DA SILVA e MARIA CONCEICAO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024.

JOSE CORREA DE ARAUJO, 84 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: ACELINO REIS DE ARAUJO e OLINDA CORREA DE ARAUJO. Sepultamento: MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

JOSE MARIO PINTO MARTINS, 55 ano(s). Profissão: ALMOXARIFE. Filiação: ALCEU PINTO MARTINS e NAIR DE OLIVEIRA MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024 às 13:00h.

JOSEPHA AMALIA SANTOS DA LUZ, 89 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: BRASILINO FERREIRA DA LUZ. Filiação: JOAO ALVES DOS SANTOS e MARIA JOANA DE JESUS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

JOSUE DE OLIVEIRA VILTON, 59 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ANGELA MARIA DE CRUZ VILTON. Filiação: JOAO VIEIRA VILTON e ELZIR DE OLIVEIRA VILTON. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

JUAREZ DE FRANCA COSTA, 58 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: e IZAHIRA DE FRANCA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), terça-feira, 13 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

JUVENAL ELIAS DE FREITAS, 73 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: LINDAURA GOMES DA SILVA. Filiação: JOAO ELIAS DE FREITAS e MARIA DO NASCIMENTO DE FREITAS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

LEONILDO DA SILVA JUSTINO, 72 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: VALMIRA DA SILVA DAS NEVES. Filiação: SEVERINO DA SILVA JUSTINO e ANGELINA LOPES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

LILIA DOBROVOLSKI FERNANDES, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ACIR FERNANDES. Filiação: ALFREDO DOBROVOLSKI e MARIA DORALINA DOBROVOLSKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), terça-feira, 13 de fevereiro de 2024 às 13:00h.

LOURDES PINTO CORREA, 74 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: CRISTOVAO DERIO CORREA e MARIA PINTO CORREA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

LUCIA DUNAJSKI, 100 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: ALBERTO DUNAJSKI e HELENA DUNAJSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

LUIZ CARLOS LUVISOTTO, 77 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: CLEIDE MARQUES DIAS LUVISOTTO. Filiação: ORLANDO LIVISOTTO e LENIRA LUVISOTTO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024.

MAEVA ESTHER CHARLES, 1 ano(s). Filiação: GEDERSON MARCELIN CHARLES e MARIE JOELLE RAYMOND CHARLES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), terça-feira, 13 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

MAILSON DE OLIVEIRA, 63 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Cônjuge: MARIA LUIZA PORTELLA OLIVEIRA. Filiação: FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA e ANEIDE LUCINDO OLIVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

MANOELA AUGUSTA DA SILV A XAVIER DE LIMA, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANISIO XAVIE DE LIMA. Filiação: JOAQUIM AUGUSTIM DA SILVA e ISBEL MARIA DA SILVA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024.

MARIA DE LOURDES JAKOBOWITZ, 84 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: PEDRO SIMON SAKOBOWITZ. Filiação: HAROLDO VILELA e CARMEN LENTZ VILELA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 às 20:00h.

MARIA THEODORA PONTES BREBAL, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIO BREBAL. Filiação: GRACIANO R PONTES e ANA DE O PONTES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024.

MARIO ROMANZINI, 60 ano(s). Profissão: TÉCNICO QUÍMICO. Filiação: ANTONIO ROMANZINI e MARIA BOGOEV ROMANZINI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

MILTON SANTOS, 86 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: e FILOMENA FIATKOSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 13 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

ORLANDO DA SILVA, 81 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: IVONETE ALECRIM GOMES DA SILVA. Filiação: e NOEMIA DA SILVA MIRANDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

ROSANA DALCANALE MARTINELLI, 70 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ROMOLO MARTINELLI e DENISE DALCANALE MARTINELLI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), terça-feira, 13 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

ROSELI PEREIRA DE SANTANA DALESKI, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEONEL GONCALVES DALESKI. Filiação: ANTONIO PEREIRA DE SANTANA e VOLODIMIRA KOHUT DE SANTANA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

ROSINHA DE MOURA FARIAS, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSNI FARIAS. Filiação: JOAO DE MOURA FAGUNDES e FRANCISCA PEREIRA DA SILVA FAGUNDES. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

SERGIO DI SANTO, 65 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANTONIO DI SANTO e ZENYRA WEBER DI SANTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

STEFAN KLAUS GILDEMEISTER, 82 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: MARCIA ACOLINA VOLCOV GILDEMEISTER. Filiação: KLAUS A G H GILDEMEISTER e ELISABETH MARA GILDEMEISTER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 13 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

SUELI DO ROCIO CROCETTI URSULINO, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HELIO SILVA URSULINO. Filiação: AGOSTINHO VICTORIO CROCETTI e ANNA SPERANCETTA CROCETTI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 às 20:00h.

TEREZA FERRAZ, 79 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: OTAVIO MARTINS FERRAZ. Filiação: JULIO KLISUER e GLORIA BRANDINA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

ZENIR APARECIDA LOPES, 64 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: ALEXANDRINO OLIVEIRA FERNANDES e TEREZA GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

ZULMA CUSTODIA DA CONCEICAO, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: e CUSTODIA PERPETUA DA CONCEICAO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 13 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

