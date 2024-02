O aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, agora conta com uma unidade da marca American Day, empresa mineira especializada em cookies e donuts. A loja foi inaugurada na área pública de desembarque do terminal.

LEIA MAIS – Bar de Curitiba ganha clientes com batida caseira de maracujá e réptil no balcão

Além dela, outras duas novas operações também foram abertas ao público: a loja de souvenires Lily & Fabs, e a segunda unidade do país do bar com opções gastronômicas e bebidas Wine & Coffee, ambas na sala de embarque.

Foto: Divulgação/CCR Aeroportos

A chegada dos empreendimentos marca o início da temporada 2024 de anúncios comerciais do terminal aeroviário, que vem registrando um incremento de opções de serviços desde que passou a ser administrada pela CCR Aeroportos no início de 2022.

VIU ESSA? Lojas do Grupo Boticário em Curitiba anunciam distribuição gratuita de acessórios de beleza

De acordo com a coordenadora comercial do Bloco Sul da CCR Aeroportos, Luciane Cavalheiro, as novidades no aeroporto reforçam o bom momento do segmento comercial do terminal.

“Temos trabalhado para transformar o aeroporto, ampliando de maneira substancial o número de opções de serviços e pontos de alimentação para os clientes do aeroporto. Desde que chegamos, em 2022, o número de novas opções disponíveis só tem crescido. A chegada destas três marcas logo no início da temporada do ano é um início com o pé direito, que reforça nosso compromisso de seguir ampliando o portfólio comercial do Afonso Pena”, disse.

Você já viu essas?

Constrangedor! “Quase me bateu na cara”, denuncia cobrador ameaçado por passageira em Curitiba Doce de verão Conheça seis receitas fáceis de geladinho gourmet para vender Investimentos! Mega fábrica da Electrolux começa a ser construída na região de Curitiba