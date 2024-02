Lojas do Grupo Boticário em Curitiba anunciam distribuição gratuita de acessórios de beleza

Em mais um passo na sua jornada para impulsionar diversidade e inclusão, o Grupo Boticário anuncia a distribuição gratuita de acessórios de beleza inclusivos. Projetados em parceria com a Mercur, os acessórios foram especialmente desenvolvidos para pessoas com limitação motora nos membros superiores, como deficiência física ou fraqueza muscular. Além de representar um movimento inédito no mercado da beleza, a ação reafirma o compromisso do Grupo em gerar impacto positivo, agindo de dentro para fora e envolvendo todo seu ecossistema nesta jornada

O projeto piloto, que começou a ser desenvolvido há cerca de dois anos, disponibilizará aos consumidores dois tipos de acessórios: uma Base Aderente e um Engrossador Multiuso, que podem ser utilizados para a abertura, manuseio e aplicação de diversos produtos.

O Engrossador Multiuso permite facilitar a usabilidade de produtos, como batons, máscara de cílios, pincéis, creme para mãos, entre outros, de modo a facilitar o movimento de pega das pessoas que possuem limitação nos membros superiores. Já a Base Aderente, proporciona fricção para facilitar a abertura de embalagens de perfumes, cremes corporais, loções, produtos de cabelo e outros, evitando que os produtos escorreguem.

Para garantir a precisão e usabilidade de cada um dos itens, membros da Comunidade Beleza Livre – a primeira comunidade de co-criação de produtos composta exclusivamente por representantes de grupos minorizados do Grupo Boticário, realizaram testes em cada um dos acessórios. Os testes foram realizados por integrantes da comunidade com limitações nos membros superiores, que avaliaram seu manuseio e uso, resultando em insights para que os produtos fossem realmente ergonômicos e que oferecessem acessibilidade.

Rony Santos, Gerente Sênior de Diversidade e Inclusão do Grupo Boticário, conta que a empresa tem entre seus pilares o impulsionamento da diversidade e inclusão. “Sabemos que diversidade, e inclusão é uma jornada com muitos desafios. Por isso, temos uma atuação plural e ampla nesse tema, com iniciativas em diferentes frentes. Há cerca de dois anos nos debruçamos neste projeto, que representa uma oportunidade de proporcionar soluções de equidade ao mercado da beleza”, conta.

O projeto foi idealizado pela agência interna de Design do Grupo Boticário – a DSGN in-house -, e desenvolvido em parceria com a Mercur – empresa fabricante de produtos inclusivos nas áreas de saúde e educação. Os times de Pesquisa e Desenvolvimento e Diversidade e Inclusão do Grupo Boticário somando forças à Mercur trabalharam em conjunto para a criação de acessórios que atendessem às necessidades identificadas durante sessões de cocriação, compostas por um time multidisciplinar de fisiotetapeutas, designers, engenheiros, terapeutas ocupacionais, pessoas com deficiência e limitação motora.

Para retirar gratuitamente os acessórios nas lojas selecionadas os interessados deverão acessar o site do Grupo Boticário a partir do dia 05 de Fevereiro e realizar um cadastro, além de escolher a data, a loja e horário desejado. Na ocasião, terapeutas ocupacionais estarão disponíveis recebendo o público para orientações de uso. Os acessórios também serão distribuídos gratuitamente para os colaboradores com limitações nos membros superiores do Grupo Boticário e de empresas parceiras, como a Mercur e Antilhas – empresa responsável pelo serviço logístico de entrega dos acessórios.

Serviço

Cadastro

Inscrição Aqui

Período de cadastro: a partir de 05/02

Lojas de O Boticário e QDB para retirada dos acessórios

Data: 18 de março a 24 de março

Endereços

Loja Quem Disse, Berenice? em Curitiba (PR): Shopping Mueller: Av. Cândido de Abreu, 127 – Centro Cívico

