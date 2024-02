Novo trecho da Linha Verde é liberado para veículos em Curitiba

Durante o carnaval, quando boa parte das pessoas aproveitou o período para festejar ou descansar, a Prefeitura de Curitiba viabilizou novo avanço nas obras da Linha Verde Norte (Lote 4.1) na região do Trevo do Atuba. Na segunda-feira (12), mais um trecho da marginal esquerda ficou pronto e foi aberto ao trânsito, dessa vez em frente ao Posto Arabian, numa extensão de 150 metros.

Com a liberação e para a expansão da pavimentação na área, a via local esquerda foi bloqueada ao trânsito. A interrupção acontece no trecho entre o viaduto da Rua Alberico Flores Bueno até Rua Wenceslau Carlos Glaeser Neto e tem previsão de durar aproximadamente 90 dias.

O local está sinalizado e os motoristas devem ficar atentos à mudança, cuja previsão é durar cerca de 90 dias. Na Linha Verde, a velocidade permitida é de 70 km por hora, porém, nos trechos em obras, o limite baixa para 40 km por hora.

O secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues, ressalta o esforço da administração municipal, que, mesmo durante o feriado, viabilizou a abertura de um trecho adicional na região do Trevo do Atuba.

“A Prefeitura trabalha arduamente para concluir os trechos da Linha Verde Norte, uma obra crucial para o desenvolvimento da cidade. A liberação do trecho próximo ao Posto Arabian é mais um passo importante, refletindo nosso comprometimento em proporcionar melhorias à mobilidade urbana. Nosso objetivo é finalizar as obras no Lote 4.1 até o fim deste ano, entregando à população uma infraestrutura moderna e eficiente”, destaca Rorigues.

Essa é a segunda liberação de trecho na Linha Verde Norte neste ano, após a execução de obras. Na primeira quinzena de janeiro foi liberado um segmento da nova pista principal implantada no interior da nova trincheira Atuba, no sentido norte, com as opções de saída para São Paulo ou para Colombo, na Região Metropolitana.

Com as últimas entregas, 85% do eixo da Linha Verde que serve ao transporte coletivo foram concluídos.

Quase lá

O prefeito Rafael Greca participou da sessão que marcou a abertura do ano legislativo na Câmara Municipal de Curitiba (CMC). Durante o discurso, o prefeito destacou algumas coisas sobre a cidade, inclusive o prazo de entrega da obras da Linha Verde.

