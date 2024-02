Santuário Nossa Senhora de Guadalupe promove bazar com produtos da Receita Federal

O Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas, anexo à sede da Associação Evangelizar É Preciso, no Centro de Curitiba, vai realizar um bazar beneficente nesta quinta-feira (15), sexta-feira (16) e sábado (17).

Utilizando produtos apreendidos pela Receita Federal, a atividade vai contar com ferramentas, eletrônicos, roupas, acessórios, perfumes e cosméticos. Os itens foram doados à Fundação Cultural Nossa Senhora de Lourdes de Maringá, parte da TV Evangelizar, e serão vendidos com preços abaixo dos de mercado.

LEIA TAMBÉM:

>> Corte de 40 árvores em importante avenida de Curitiba gera polêmica; “Que tristeza”

>> Pode comer carne na Quarta-Feira de Cinzas? Entenda a tradição católica

Todo o valor arrecadado com as vendas será investido na doação de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social, além da produção de conteúdo informativo sobre Educação Fiscal, que será veiculado nos canais da Associação.

Divulgação

Bazar beneficente promovido pela TV Evangelizar acontece no Centro de Curitiba

O bazar será realizado no Salão Paroquial do Santuário, na Praça Senador Correia, 128, Centro de Curitiba, das 9 horas às 17 horas. Serão distribuídas 200 senhas por dia, destinadas apenas para pessoas físicas.

Será permitida a entrada de 15 pessoas por grupo, com tempo de permanência para a escolha dos produtos de até 30 minutos. Não será possível provar as peças ou fazer testes nos equipamentos e não será feita a troca de produtos adquiridos no bazar.

Regras do bazar beneficente

As mercadorias, apreendidas pela Receita Federal na fronteira do Brasil com o Paraguai, foram doadas para comercialização respeitando alguns critérios. Veja quais são:

As vendas só serão feitas para pessoas físicas com CPF válido;

Para produtos de até R$ 50, será permitida a compra de até dez unidades por CPF;

Já para itens com valores entre R$ 50 e R$ 750, o limite será de até três unidades por CPF;

No caso dos produtos que custam mais de R$ 750, cada pessoa só poderá comprar um item;

A soma total das compras, por CPF, fica limitada ao valor total de R$ 2.500;

As mercadorias do bazar não podem ser revendidas;

Os pagamentos podem ser feitos em dinheiro, cartão de débito ou PIX.

Você já viu essas?

Constrangedor! “Quase me bateu na cara”, denuncia cobrador ameaçado por passageira em Curitiba Doce de verão Conheça seis receitas fáceis de geladinho gourmet para vender Investimentos! Mega fábrica da Electrolux começa a ser construída na região de Curitiba