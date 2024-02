A Quarta-Feira de Cinzas (14), é uma das duas datas do ano em que a Igreja Católica recomenda aos fiéis não comerem carne vermelha. A outra é na Sexta-Feira Santa, dois dias antes do domingo de Páscoa.

LEIA MAIS – Quarta-Feira de Cinzas em Curitiba: programação das igrejas e horários das missas

A data marca o início da Quaresma, período de 40 dias antes da celebração da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, quando a Igreja Católica convida os fiéis a fazerem pequenos “sacrifícios”.

LEIA TAMBÉM – Quarta-Feira de Cinzas é feriado nacional ou ponto facultativo?

Segundo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a abstinência de comer carne deve ocorrer a partir dos 14 anos. No entanto, algumas pessoas não tiram a carne vermelha do dia a dia, mas escolhem outras formas de abstinência, como o fumo, álcool ou sexo.

Mais peixes

Com essa retirada da carne vermelha, os peixes entram no cardápio dos católicos com maior frequência na Quaresma. Além disso, na tradição cristã, o peixe também tem um significado simbólico, pois é associado aos milagres realizados por Jesus Cristo, como a multiplicação dos pães e dos peixes.

Em 2024, a Quaresma vai de 14 de fevereiro a 28 de março. A Sexta-feira Santa, que representa o dia da morte de Cristo, cai no dia 29 de março, com a Páscoa acontecendo no domingo, dia 31 de março.

Você já viu essas?

Constrangedor! “Quase me bateu na cara”, denuncia cobrador ameaçado por passageira em Curitiba Doce de verão Conheça seis receitas fáceis de geladinho gourmet para vender Investimentos! Mega fábrica da Electrolux começa a ser construída na região de Curitiba