Cerimônia tradicional da Igreja Católica, a imposição das Cinzas marca na quarta-feira (14), o encerramento do Carnaval e o início da Quaresma. Em Curitiba ela acontece nas principais paróquias da cidade e também dá início à Campanha da Fraternidade, que este ano tem o tema “Vós sois todos irmãos e irmãs”.

Na Catedral Basílica de Curitiba, na Praça Tiradentes, a programação da Quarta-feira de Cinzas terá quatro missas: às 9h, 12h, 15h e 17h30.

Já no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Alto da Glória, a cerimônia das Cinzas será realizada em 17 horários das tradicionais novenas, de hora em hora, das 6h até às 22h. As cinzas, símbolo de penitência, serão oferecidas em diversos horários para atender às necessidades dos fiéis.

No Santuário Nossa Senhora do Carmo, haverá Bênção e Imposição de Cinzas em todos os horários de Novena, às 07h, 09h, 10h, 12h, 14h, 15h, 17h, 18h, 19h e 20h.

Quando começa a Campanha da Fraternidade 2024

Além da tradicional cerimônia, a Quarta-feira de Cinzas marca também o início da Campanha da Fraternidade 2024. Com inspiração na encíclica Fratelli Tutti, do Papa Francisco, a campanha deste ano tem por tema “Fraternidade e Amizade Social” e, como lema, “Vós sois todos irmãos e irmãs (Mt 23,8).

A preocupação da Igreja, apresentada pela CNBB, foi a de colocar a amizade social como contraponto ao processo de divisão, ódio, guerras e indiferença que marca a sociedade brasileira e mundial.

O anúncio das ações da campanha será feito pelo arcebispo metropolitano, dom José Antônio Peruzzo, que lembra que a Campanha da Fraternidade completa 60 anos de existência em 2024. O arcebispo destaca que a campanha não pretende ideologizar ou politizar questões sérias, mas antes suscitar reflexões que desencadeiem também iniciativas solidárias. “De outra maneira, estaríamos a fazer grandes discursos inspirados em tragédias nunca respondidas e nunca atendidas”, diz.

