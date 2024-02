Programa leva orientações de saúde bucal para moradores do CIC

Depois de mais de 1.500 consultas em seis estados das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil, ao longo do ano de 2023, a Expedição Novos Sorrisos retoma suas atividades em Curitiba. Até o dia 23 de fevereiro, a unidade móvel fica na comunidade Augusta B, vizinha às fábricas da Neodent, que é organizadora do programa social.

Durante os 10 dias de atendimento, a equipe do programa e profissionais voluntários estarão atendendo nos dois consultórios instalados dentro da unidade móvel, oferecendo orientações sobre os cuidados com a saúde bucal. Inscrições neste link!

A retomada das atividades traz, ainda, um dado alarmante divulgado no balanço das visitas realizadas em 2023. Os números mostraram que, em diferentes regiões do país, muitas pessoas não haviam tido acesso a uma consulta odontológica adequada até então.

“O acesso limitado à odontologia básica é um desafio que afeta diretamente a qualidade de vida da população, principalmente em comunidades mais vulneráveis. Ciente dessa realidade, a Expedição Novos Sorrisos busca preencher essa lacuna, oferecendo atendimento de qualidade a quem mais precisa e, ainda mais importante, levando esperança e sorrisos renovados”, enfatiza Raphaela Borba, diretora de Comunicação Corporativa e Sustentabilidade da Neodent.

Cadastro para pacientes e voluntários

Pacientes que queiram ser atendidos na Expedição Novos Sorrisos em Curitiba devem fazer o agendamento, pela internet ou presencialmente, e as vagas serão disponibilizadas nos dias 8 e 15 de fevereiro, às 10h. Os atendimentos incluem avaliação completa, limpeza e orientações sobre saúde bucal. Menores de idade poderão receber atendimento, desde que estejam acompanhados por um responsável.

O programa social oferece ainda vagas para profissionais da odontologia dispostos a auxiliar na unidade móvel como voluntários. Para se cadastrar e reservar uma data, basta acessar a página da Expedição, onde mais informações estão disponíveis. As vagas seguem abertas durante o período da ação na cidade ou até serem preenchidas.

“A cada ano, a retomada da Expedição Novos Sorrisos não é um evento isolado, mas parte de um esforço contínuo para promover a saúde bucal em todo o país. Oferecemos atendimentos por onde passamos, mas também esperança para aqueles que enfrentam barreiras no acesso aos atendimentos. Acreditamos no poder de um sorriso saudável, e estamos comprometidos em transformar vidas e contribuir para um futuro em que muito mais pessoas possam desfrutar desse benefício”, conclui Raphaela.

Os atendimentos serão na Rua Theodoro Locker, 821. Inscrições neste link!

