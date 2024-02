Com a proximidade do aniversário de Curitiba, é tempo de investigar como os curitibanos – de nascimento ou coração – enxergam a cidade. Por isso, a Pinó realiza a terceira edição da pesquisa “Como você enxerga Curitiba?”, que mapeia os hábitos e busca compreender a relação das pessoas com a cidade.

Em 2024, o questionário tem uma novidade: é focado no clima e em como ele afeta – ou não – a rotina e o bem-estar de vive na capital paranaense. A chuva altera a programação do fim de semana ou quem mora em Curitiba encara qualquer programa independentemente das condições do tempo? O meio de transporte utilizado muda de acordo com o tempo? As crises de rinite são mais frequentes a depender do tempo?

A pesquisa é anônima e informal, e o formulário leva cerca de 5 minutos para ser respondido. Convidamos todos a responderem e a compartilharem com familiares e amigos para que possamos traçar um perfil amplo da nossa gente! O resultado será divulgado em março, na edição impressa e no site da Pinó!

