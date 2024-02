Tem mudança no trânsito no bairro Uberaba, em Curitiba! A partir desta quinta-feira (15), um trecho da Rua Olindo Caetani passará a ter sentido único. A alteração, segundo a Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran), tem como objetivo trazer mais segurança para os estudantes que frequentam as escolas localizadas na região, além da comunidade em geral.

LEIA MAIS – Capotamento na BR-277 deixa três feridos; Pista foi bloqueada para resgate de helicóptero

Com a mudança, a Rua Olindo Caetani passa a ter sentido único de circulação da Rua Victor Luiz Maganhoto para a Rua Sargento Luiz Gonzaga Martins Ribas.

Rua estreita e com caminhões pesados

Conforme a Setran, a rua também é uma via estreita e com grande tráfego de caminhões pesados. Por isso, a mudança de sentido é feita para garantir maior segurança e fluidez no trânsito. A medida, ainda de acordo com o órgão, atende pedidos da população que circula pela área.

Agentes de trânsito estarão na região para orientar os motoristas. Em caso de chuva intensa ou forte garoa, a alteração de sentido poderá ser adiada.

Intervenções

Intervenções como essa no trânsito da cidade são sempre precedidas por estudos técnicos que analisam o fluxo de veículos, pedestres e o impacto no tráfego. Essas análises se baseiam no monitoramento realizado pela Superintendência de Trânsito, bem como nas solicitações recebidas pela Central 156 de Atendimento ao Cidadão, Fala Curitiba e outros canais da Prefeitura.

Você já viu essas?

Constrangedor! “Quase me bateu na cara”, denuncia cobrador ameaçado por passageira em Curitiba Doce de verão Conheça seis receitas fáceis de geladinho gourmet para vender Investimentos! Mega fábrica da Electrolux começa a ser construída na região de Curitiba