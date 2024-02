O capotamento de um veículo Gol, na BR-277, sentido Curitiba, exigiu o acionamento do helicóptero Falcão 4, do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), na manhã desta quarta-feira (14). Três pessoas ficaram feridas, sendo uma delas em estado mais grave.

Chovia na hora do acidente e a BR-277 precisou ser interditada por alguns instantes para o resgate aos feridos, gerando um congestionamento de aproximadamente 10 km sentido Curitiba. O trânsito na rodovia está bastante intenso por causa do retorno do feriado de Carnaval.

Segundo o Corpo de Bombeiros o acidente ocorreu no quilômetro 32, no sentido Curitiba e deixou três feridos. Havia chuva na hora do acidente, lembrando que o litoral do Paraná está sob alerta de tempestade.

Entre os feridos foram dois leves, sendo uma mulher e outra vítima ainda sem identificação. Ambos foram encaminhados para hospital de Morretes pelo Samu. Outro ferido, um homem, teve ferimentos graves e ficou preso às ferragens. Ele foi resgatado pelo Bpmoa e levado ao Hospital Regional do Litoral.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas?

Constrangedor! “Quase me bateu na cara”, denuncia cobrador ameaçado por passageira em Curitiba Doce de verão Conheça seis receitas fáceis de geladinho gourmet para vender Investimentos! Mega fábrica da Electrolux começa a ser construída na região de Curitiba