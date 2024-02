O trânsito nas estradas do Paraná tem movimento intenso nesta quarta-feira de cinzas (14), no retorno do feriado do feriado de Carnaval. O maior congestionamento ocorre na BR-376, em Tijucas do Sul, no sentido Curitiba. Uma pane mecânica em um caminhão interditou parte da pista e provocou fila de 6 quilômetros.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fluxo de veículos deve seguir em alta até às 17 horas nas estradas. Confira abaixo, a situação das principais rodovias.

BR-277

A principal ligação com o litoral paranaense está com fluxo normal. No retorno para a capital paranaense, nenhum ponto de parada, mas fluxo intenso.

Estrada da Graciosa

A estrada histórica da Graciosa, na PR-410, está liberada e com tráfego normal.

BR-376

Nas redes sociais da Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, informou que o local em que o caminhão teve pane mecânica no km 639,5, em Tijucas do Sul, sentido Curitiba, chegou a ter 6 km de fila. A situação foi controlada, e os veículos estão usando as duas faixas, reduzindo o tempo de espera.

BR-116

O sentindo São Paulo não apresenta paradas, fluxo normal.

Movimento nas estradas do Paraná em tempo real

Antes de pegar alguma rodovia, é possível acompanhar as atualizações em tempo real das condições das estradas do Paraná. As informações são divulgadas pela Arteris Litoral Sul e PRF. Confira:

⚠️Atualização:



✅Faixas liberadas no km 650 da BR-376/PR, em Tijucas do Sul, sentido Curitiba.



🚗Fila de 2 quilômetros. https://t.co/UG6aQ4I6kD — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) February 13, 2024

👮‍♂️ Condições de Trânsito | 13.fev.2024 08:00



Trânsito fluindo normalmente nas rodovias federais do Paraná.



Boa viagem!



Siga o canal “PRF Paraná” no WhatsApp:https://t.co/KnSgLk1Fqh



PRF Paraná — prf_pr (@prf_pr) February 13, 2024

