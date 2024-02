Olho no tempo!

A Quarta-Feira de Cinzas (14) amanheceu nublada em Curitiba. Depois de dias ensolarados, a mudança no tempo chamou a atenção depois das festas carnavalecas. Perto das 8h30, bairros de Curitiba até registraram chuva. Existe um alerta de chuvas mais intensas para a região da capital e litoral do Paraná, inclusive a Defesa Civil está atenta com a possibilidade de tempestade.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o alerta amarelo é classificado como perigo potencial, iniciando 10h01, e com extensão até as 8h de quinta-feira (15). Esse aviso é para os 399 municípios paranaenses. O alerta amarelo indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo.

Previsão do tempo para Curitiba

Para Curitiba, a Defesa Civil informou que a quarta-feira pode ter chuva de 24,6 mm e rajada de vento de até 34 km/h. Quanto a temperatura, a capital não deve passar de

24°C. Para os próximos dias, a tendência de chuva na quinta e nublado na sexta-feira (16).

