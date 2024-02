Tempestade que assolou litoral do Paraná faz torre despencar em cima de casa

Balanço revelado pelo Corpo de Bombeiros, na manhã desta quarta-feira (14) mostra que a tempestade que alagou Matinhos, no litoral, deixou estragos em mais cidades do litoral do Paraná. A chuva chegou forte e durou cerca de meia hora, o suficiente para causar estragos como quedas de árvore, destelhamentos e até a queda de uma antena de transmissão em cima de uma casa. Além de Matinhos, Guaratuba e Paranaguá tiveram estragos com a tempestade.

Guaratuba foi a cidade mais atingida, segundo o balanço dos Bombeiros. Foram duas quedas de árvore, mas o que mais chamou atenção foi a quantidade de destelhamentos.

Cerca de 200 casas da cidade foram destelhadas com o temporal desta terça-feira. Os bombeiros distribuíram três rolos de lona e segue prestando atendimentos na manhã desta quarta-feira.

Em Paranaguá os estragos foram menores, mas não menos importantes. Foram duas quedas de árvore e um destelhamento. Segundo o Corpo de Bombeiros uma torre caiu sobre uma residência. Não há informações sobre feridos nesta ocorrência.

Queda de energia no Litoral

O temporal deixou, além de destelhamentos e quedas de árvore, o temporal deixou vários locais sem energia. Segundo a Copel são 135 unidades consumidoras de Guaratuba “no escuro”, além de 8 em Pontal do Paraná, três em Matinhos e 29 em Paranaguá.

