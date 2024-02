O tempo fechou em Matinhos, no Litoral do Paraná, e o dia virou noite, por volta das 16h desta terça-feira (13). O temporal que atingiu a cidade litorânea durou alguns minutos e foi suficiente para causar alagamentos em várias vias da cidade. Até mesmo a rua perto da prefeitura da cidade ficou debaixo d´água. Lembrando que existe um alerta de tempestade, segundo a previsão do tempo para o litoral do Paraná, em vigor.

Registros feitos pela reportagem da Tribuna do Paraná mostram duas com água na altura da roda dos carros que estavam estacionados. Na rua Rua José Meduna, por exemplo (vídeo abaixo). A água cobriu toda a rua e chegou a acumular por uma vasta extensão da via.

Vídeo recebido pela reportagem da Tribuna mostra a altura da água:

Segundo o Simepar Matinhos podia ter, nesta terça-feira, um acumulado de 4,1 milímetros de chuva. Para os próximos dias o tempo muda na cidade litorânea. As máximas não passam dos 25ºC, pelo menos até o sábado.

Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz/Tribuna do Paraná. Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz/Tribuna do Paraná. Rua Cecíliano Tavares, em Matinhos, dá justamente na prefeitura da cidade. Água tomou conta. Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz/Tribuna do Paraná. Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz/Tribuna do Paraná. Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz/Tribuna do Paraná. Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz/Tribuna do Paraná. Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz/Tribuna do Paraná.

