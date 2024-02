O tempo em Curitiba fechou no meio da tarde desta terça-feira (13). O Instituto Nacional de Meteorologia e Defesa Civil alertam para o risco elevado de tempestade em Curitiba e região. O céu que estava azulzinho foi tomado de nuvens carregadas. Não deu outra: Curitiba em alerta laranja de perigo de temporal.

A Defesa Civil do Paraná também emitiu alertas por meio de SMS para os curitibanos. Aviso de chuvas intensas/raios/vendaval. Monitore e proteja-se em local seguro. A mensagem enviada por volta das 16h tem vigência de seis horas, segundo a Defesa Civil do Paraná.

Havia um outro alerta mais cedo, que evoluiu para um risco mais elevado.

Previsão do tempo para Curitiba

Segundo o Simepar a previsão do tempo para Curitiba indica ocorrência de ao menos 9,9 milímetros de chuva nesta véspera de quarta-feira de cinzas. A chuva vai estar presente a partir das 18h. A previsão do tempo para Curitiba para esta semana é de virada no tempo, com o fim dos dias de calor intenso e máximas mais amenas, beirando os 23ºC.

Em Colombo o tempo também fechou no meio da tarde desta terça-feira. Veja só a imagem abaixo!

Em Colombo do tempo fechou e também há alerta laranja de tempestade. Foto: Rodrigo Cunha/Tribuna do Paraná.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas?

Constrangedor! “Quase me bateu na cara”, denuncia cobrador ameaçado por passageira em Curitiba Doce de verão Conheça seis receitas fáceis de geladinho gourmet para vender Investimentos! Mega fábrica da Electrolux começa a ser construída na região de Curitiba