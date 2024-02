O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para tempestade em diversas cidades do Paraná, incluindo Curitiba e região metropolitana, válido para esta terça-feira (13) de Carnaval. O comunicado laranja indica perigo e dura até às 10 horas de quarta-feira (14).

De acordo com o Inmet, nessa situação pode chover entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia. A intensidade dos ventos é intensa e pode chegar a 100 km/h e há risco de queda de granizo.

Devido ao perigo pode acontecer corte de energia elétrica, estragos em plantações e queda de árvores e de galhos. Também há possibilidade de alagamento.

Além da região sul do Paraná, o alerta laranja também é válido para todo o estado de Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul.

Outro alerta indica perigo potencial de tempestade em região central do Paraná

Além do alerta laranja que atinge, principalmente, a região sul do Paraná, o Inmet emitiu um alerta amarelo para a faixa central do estado nesta terça-feira (13). O comunicado indica que há perigo potencial de tempestade nessa área.

Com risco de danos menores em comparação com o laranja, o aviso amarelo prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. A intensidade dos ventos pode chegar a 60 km/h e há risco de queda de granizo.

Já os riscos de corte de energia elétrica, queda de árvores e de alagamentos são mais baixos. Esse aviso também vai até às 10 horas de quarta-feira (14).

Como se proteger de temporais

A Defesa Civil do Paraná disponibiliza algumas dicas de como se proteger durante tempestades. Confira a lista de recomendações:

Procure um abrigo o mais rápido possível, e não saia até que o vendaval pare;

Se notar o risco de desabamento do telhado, saia do local e comunique o risco, inclusive às autoridades;

Revise a resistência de sua casa, principalmente o madeiramento de apoio do telhado e a amarração das telhas no madeiramento, se tiver;

Não se abrigue embaixo de árvores ou coberturas metálicas frágeis, elas podem cair e causar ferimentos;

No carro, se possível, estacione o veículo em local seguro e espere o vento forte passar;

Se necessário e possível, entre em uma edificação;

Não estacione o carro próximo a torres de transmissão e placas de propagandas;

Se não for possível estacionar, diminua a velocidade e procure um local seguro para estacionar assim que possível, pois o vento pode desestabilizar a direção do veículo.

