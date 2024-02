Um acidente envolvendo uma moto e um caminhão, no início da tarde desta quarta-feira (14), interditou trecho da BR-277, na região de Morretes, no litoral do Paraná. O bloqueio acontece na pista sentido Curitiba. O motociclista morreu no local.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente de trânsito, classificado como uma colisão traseira, aconteceu no km 24. O motociclista, de aproximadamente 40 anos, morreu no local do acidente.

+Leia mais! Capotamento na BR-277 deixa três feridos; Pista foi bloqueada para resgate de helicóptero

Por conta da batida, a BR-277 foi bloqueada. Em atualização às 12h55, a PRF informou que os veículos estão passando pelo acostamento. A pista deve permanecer interditada até a chegada da perícia e do Instituto Médico Legal (IML).

O congestionamento já está no km 12.

