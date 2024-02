Curitiba está novamente em alerta amarelo de temporal, segundo previsão do tempo do Inmet. A capital está numa área grande que engloba várias regiões do Paraná que podem ter tempestades nesta quinta e sexta-feira. Segundo a previsão do tempo para Curitiba o céu deve seguir instável.

O alerta amarelo de tempestade emitido pelo Inmet tem validade até às 10h desta sexta-feira, podendo ser estendido.

O alerta prevê a possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Segundo o Simepar a previsão do tempo para Curitiba hoje indica temperatura entre os 16 e 20ºC.

Interior em alerta laranja de tempestade

Se a região do litoral, Campos gerais e central do Paraná estão com alerta amarelo, o restante do estado está em nível laranja de perigo de tempestade. O alerta laranja do Inmet prevê a possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

