Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (16)

ADEMIR CARAMANO DE FARIA, 42 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: ISABELA CRISTINA DA SILVA SOUZA. Filiação: JOSE JOVINIANO DE FARIA e NAIR CARAMANO DE FARIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024 às 16:20h.

ALCEU JOAO CRUZ DOS ANJOS, 67 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: JOSE ALVES DOS ANJOS e IDILIA MACHADO DA CRUZ. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sábado, 17 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

ALCEU RECH, 63 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Cônjuge: ELIZABETE DE MENEZES SIMOES. Filiação: ULISSES RECH e DEONIRA BONATTO RECH. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024.

ANGELINA ALVES DO NASCIMENTO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTENOR ALVES DO NASCIMENTO e ANASTACIA ALVES DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

AUGUSTINHO ALBERTO DOROCINSKI, 63 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: AUGUSTO DOROCINSKI e MARIA TEREZINHA DOROCINSKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), sábado, 17 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

CELESTINO DA SILVA, 78 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: NEIDE GONCALVES DA SILVA. Filiação: FRANCISCO BENVINDO DA SILVA e DURVALINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), sábado, 17 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

CELIA REGINA DE OLIVEIRA, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LEONARDO SCHOLOCHASKI e LEONOR SCHOLOCHASKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

CHARLENE VIEIRA DE O DE ALMEIDA NICACIO, 42 ano(s). Profissão: RECEPCIONISTA. Cônjuge: RUDHERISON DE ALMEIDA NICACIO. Filiação: ABNEON VIEIRA DE OLIVEIRA e ANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024.

DAVID THIAGO MA, 31 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: MA WEI SU e YE YU YUN. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024 às 12:00h.

DELZA DENIZE DE SOUZA, 71 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Filiação: GEDEON DE SOUZA e ANNA LUIZA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

EDERSON LUIZ MOCELIN FERREIRA, 56 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: ROSANA LOPES FERREIRA. Filiação: ARINETE MOCELIN FERREIRA e LUCY NORCIO FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

ELISABETE DE FATIMA CORREA, 69 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: HJOSE ANTONIO CORREA e EDUVIRGENS PEROLLA CORREA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

EVA DOLADA BUZATTO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MIGUEL DOLADA e CECILIA DOLADA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

FLORIZA NEVES LEITE, 71 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: ERNESTO MIRANDA LEITE e MATHILDE NEVES LEITE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

FRANCISCO JOSE DOS SANTOS, 83 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE JOAQUIM DOS SANTOS e PEDRINA JOANA DA CONCEICAO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024.

GINA MARCIA BARON, 58 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ALCIDES BARON e EDIAMIR SIMIONI BARON. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024.

INO RIBEIRO, 90 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: JOSE MARIA RIBEIRO e ILIA COLONASSI RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

ISALTINA GOMES FARIA, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RODOLFO FARIA. Filiação: VICENTE GOMES e ANA CABRAL DE FARIA. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

IZALI SEBASTIANA MARAVIESKI MEIRA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROBERTO MEIRA. Filiação: PEDRO MARAVIESKI e MARIA APARECIDA MARAVIESKI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

JOSE AMANTINO PAES JUNIOR, 44 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: JOSE AMANTINO PAES e TANIA TEREZINHA MELLO PAES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

JURACI DE LIMA, 72 ano(s). Filiação: JOAO DE LIMA e ESCOLASTICA MOURA DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

LETICIA MARIA DOS REIS, 28 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO MARIA DOS REIS e SUELI DOS REIS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024 às 10:30h.

LINDAMIR FARAJALA BACILA, 88 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ELIAS FARAJALA BACILA e ZULMIRA NACIM BACILA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

LUZIA CALHEIRA DA SILVA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDOMIRO DA SILVA. Filiação: ASTERIO CALHEIRO DA SILVA e MARIA DAS CANDEIA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

MARIA AUGUSTA TELEGINSKI, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: THADEU TELEGINSKI. Filiação: JORGE JOSE GOMES e IRACEMA MARTINS GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

MARIA AURIA HARMATIUK, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CONSTANTINO HARMATIUK e MARIA HARMATIUK. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024.

MARIA DE LOURDES STEFANCZAK, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FELIX STEFANCZAK e HELENA STEFANCZAK. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024 às 18:00h.

MARIO VILMAR LOPES, 68 ano(s). Profissão: CHAPEIRO. Cônjuge: ERNESTINA MARQUES LOPES. Filiação: RUBENS ROBERTO e IZOLINA DE SOUZA LOPES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

NEUZA LEITOLES RUSSI, 90 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: PEDRO LEITOLES e FLORITA LEITOLES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024.

OSWALDO FORMIGHIERI JUNIOR, 68 ano(s). Filiação: OSWALDO FORMIGHIERI e LEONY PACHECO FORMIGHIERI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

PATERNINO JOSE AGUIAR, 92 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ESMERALDA PEREIRA DE RESENDE. Filiação: e ALTINA AGUIAR. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

SERGIO RENATO NEUBAUER, 61 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: WALDEMAR NEUBAUER e EVA SOUZA NEUBAUER. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

SERGIO WOZNIAK RIBAS, 66 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: SANDRA REGINA FERREIRA RIBAS. Filiação: JOSE RIBAS e DANUTA WOZNIAK RIBAS. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

TERESINHA DOS SANTOS, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ADAO MACHADO DA SILVA e ELVIRA MACIEL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024 às 10:30h.

TEREZA MENDES, 91 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: VALDEMIRO CORDEIRO e ISABEL RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

TSUNEHISA MIZUKAWA, 75 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: MARY KOIKE. Filiação: WATARU MIZUKAWA e CHIEKO MIZUKAWA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024 às 19:00h.

URIAS DIAS DOS SANTOS, 89 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: MARINHA PEREIRA DOS SANTOS. Filiação: ISSAC DIAS DOS SANTOS e ORASILIA SILVEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

ZENIR MARIA CRIPPA, 89 ano(s). Profissão: DIRETOR(A). Filiação: CARLOS JOAO CRIPPA e MARTHA WESTPHAL CRIPPA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024 às 09:00h.

