Confira quatro sinais de que você precisa trocar o óleo de seu veículo

O Carnaval já passou, mas a Páscoa já já vem aí. Independente do feriado, o cuidado com a manutenção do seu veículo é fundamental para garantir uma viagem segura para toda a família. É muito importante verificar itens como, por exemplo, se é necessário realizar a troca do óleo, que ajuda na lubrificação, funcionamento das peças e desenvolvimento do motor.

Segundo José Debiasi, diretor de novos negócios e marketing da ON Petro, distribuidora de combustíveis e que também atua com uma rede de postos, o motorista precisa estar atento a quilometragem do veículo desde a última troca da substância. “A cada 10 mil quilômetros é recomendável pelos fabricantes dos produtos realizar a troca, mas é importante se lembrar das instruções no rótulo do produto. Além disso, sempre quando abastecer, verificar o nível do óleo do motor”, explica.

Ele recomenda ainda, caso seja necessário realizar a troca, que isso seja feito em concessionárias ou super trocas especializadas e que tenham o lubrificante recomendado para veículo. “É recomendável ainda saber se o estabelecimento possui as licenças necessárias para operar o serviço, inclusive se segue as normas para destinar adequadamente o lubrificante usado, a embalagem e o filtro”, afirma.

Fique atento a esses quatro sinais que mostram que o óleo do motor precisa ser trocado. Confira!

1 – Confira se o óleo está sujo

Quanto mais a substância é usada, ou seja, quanto mais quilômetros o veículo funcionar com o mesmo lubrificante, o óleo escurece, e esse é um dos sinais para que o motorista ligue o sinal de alerta. “Quando ocorre a troca, o óleo tem coloração mais clara, pois a substância não foi utilizada. Caso o lubrificante fique muito diferente, mais para uma coloração turva ou escurecida, é um indicativo para fazer uma nova troca”, afirma.

2 – Fique atento aos ruídos do motor

Conforme o uso do óleo aumenta, o motor do veículo também pode ser prejudicado e apresentar barulhos diferentes do normal, outro sinal de que a troca é necessária. “Por isso, ao ligar o carro e o motor, verifique se os ruídos são sempre os mesmos ou se há algo de novo. Isso acontece porque, conforme o uso do lubrificante se prolonga, ocorre dificuldade para que ela circule pelo motor, devido ao aumento de sua viscosidade”, comenta.

3 – Verifique as luzes do painel

Da mesma forma que os ruídos do veículo, o motorista precisa sempre estar atento às luzes do painel, se estão todas ligadas ou desligadas conforme o funcionamento normal e corriqueiro do motor. “Alguns veículos possuem luz que indica a necessidade da troca de óleo. Em outros casos, isso pode ser verificado na luz de checagem do motor, que pode ficar acessa caso seja necessária a troca do lubrificante. Como falamos na questão do ruído, se a substância já foi muito utilizada, pode comprometer o funcionamento do motor e o painel vai indicar essa questão”, explica o diretor de novos negócios e marketing da empresa.

4 – Observe a aceleração e a marcha do veículo

Com o óleo vencido, a lubrificação do motor e de suas peças fica comprometida, o que pode afetar o desenvolvimento da aceleração. “Dessa forma o veículo não consegue desenvolver uma aceleração adequada e esperada pelo motorista, pois perde força”, diz. Além disso, a falta de lubrificação no motor prejudica o contato suave entre as peças, o que resulta em atrito e vibração do motor, principalmente nas marchas mais lentas, segundo Debiasi. “Se isso acontecer, melhor procurar um estabelecimento autorizado para buscar o auxílio quanto a mudança no óleo”, completa.

