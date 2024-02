Confira dicas para limpeza de estofado de carro pós férias

Após o período de férias, é comum que o estofado do carro acumule sujeira e resíduos de viagens e sua limpeza adequada não apenas melhora a estética do veículo, mas também promove um ambiente mais saudável para os passageiros. Além disso, a higienização profunda ajuda a eliminar odores indesejados que podem ter se desenvolvido durante esse período. Investir em uma limpeza pós-férias não apenas mantém a aparência do carro, mas também assegura um ambiente interno higiênico e agradável. Fritz Paixão, CEO da CleanNew, rede de higienização e blindagem de estofados, listou algumas dicas para manter limpo o interior do carro e deixá-lo sempre pronto para proporcionar viagens mais agradáveis e confortáveis.

Limpeza rápida e sem erro

Os bancos nunca escapam de uma sujeira ou outra por acidente. Por isso, ter em mãos produtos de limpeza imediata é uma opção para evitar manchas. “Já existem no mercado produtos próprios para essas eventualidades e que podem ser utilizados de maneira simples e completamente eficaz, já que possuem fácil aplicação. Por exemplo, o Blindagem CleanNew e o Magic Clean permitem ao usuário executar pequenos procedimentos de limpeza de maneira rápida e com maior segurança”, explica o CEO.

Especialistas para limpeza geral

A limpeza profissional é crucial para preservar a durabilidade e aparência do interior do veículo. Pessoas especializadas possuem métodos específicos e produtos adequados para remover sujeira, manchas e odores sem comprometer os objetos. Além disso, contribui para a saúde, pois reduz a presença de ácaros, bactérias e fungos que podem se acumular nos estofados”, destaca.

Proteção sempre!

Atos preventivos podem auxiliar na durabilidade e evitar um estrago maior quando em contato com areia, água do mar e maresia. A blindagem atua nas tramas do tecido, protegendo as fibras e mantendo a cor, além de facilitar a manutenção diária já que não permite que a poeira se acumule com tanta facilidade, além de proteger contra a queda de líquidos e revitalizar a cor. O procedimento é realizado rapidamente, em torno de 30 a 40 minutos”, completa Fritz.