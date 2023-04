“Meu sentimento é de raiva, levaram meu meio de locomoção”, assim desabafou Wagner Schloegel, que teve a sua bicicleta furtada na madrugada de sábado (8), na Rua Nicarágua, no bairro Bacacheri, em Curitiba.

A ação criminosa foi realizada por quatro pessoas que invadiram um condomínio pelo portão de entrada, forçando a abertura. Ao adentrar, os indivíduos foram até um local onde ficam as bicicletas de moradores, numa uma espécie de bicicletário, de um dos blocos do conjunto.

+Leia mais! Mega-Sena milionária paga prêmios para apostas de Curitiba e da RMC

Nas imagens de câmeras de segurança (repare no vídeo acima), percebe-se que os ladrões não tiveram dificuldade para agir dentro do condomínio. “É revoltante ver as cenas. Pelo que eu sei, isso não tinha ocorrido no prédio, mas comenta-se que estão fazendo isso direto no bairro”, disse Wagner, que ao lado do vizinho acabou perdendo a bicicleta.

+Viu essa? Mega bazar em Curitiba tem PS4, eletrônicos, perfumes e muito mais! Como participar?

A indignação de ter a bike furtada ainda complicou a vida do Wagner. Ele trabalha em uma cozinha no bairro Batel e usava a bicicleta diariamente para ir até o emprego. A bicicleta, modelo Houston, é avaliada em R$ 1500.

Marginais entraram no condomínio com facilidade para roubar as bicicletas no Bacacheri. Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal.

“Eu utilizo a bicicleta como meio de locomoção, pois não pego ônibus. Agora estou utilizando uma emprestada para ir ao trabalho. Digo que o sentimento é de raiva. Se eu ver minha bicicleta, não sei o que faço. Eu melhorei a minha bicicleta com utensílios e pneus especiais para andar na cidade”, reforçou Wagner, que aguarda a segunda via da nota fiscal para fazer um boletim de ocorrência na polícia.

A reportagem procurou a Polícia Militar para ter uma posição sobre a situação, mas não recebeu uma resposta até o fechamento desta matéria.

+Leia mais! Mais dois suspeitos de assalto a banco em Antonina morrem em confronto com a Polícia

Participe também!

A história sobre o roubo das bicicletas contada por Wagner chegou para a Tribuna por meio do WhatsApp dos Caçadores de Notícias. Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo número (41) 9 9683-9504.

Veja que incrível