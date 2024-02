O Carnaval acabou, mas o fim de semana ainda reserva muita diversão para quem mora ou está visitando Curitiba. Entre as atrações e eventos culturais programados, há exposições, exibições de filmes e até espetáculos teatrais nos espaços da Fundação Cultural. E todas as opções são gratuitas.

Na Cinemateca de Curitiba, o Cineclube do Atalante traz a exibição do thriller “O Dono da Noite”, no sábado (17), às 16h, seguido por um debate após a sessão. Dirigido por Paul Schrader, o filme apresenta a história de LeTour, um homem solitário e ex-viciado que trabalha entregando drogas para Ann, uma pequena traficante que atende a alta sociedade de Manhattan.

Para quem curte teatro, de sexta (16) a domingo (18), no Novelas Curitibanas, o espetáculo “Sinais de Vida”, nascido dos jogos de performance online durante a pandemia, traz a essência da arte e da conexão humana para os palcos, com a pergunta: “O que te traz vitalidade?”. Com um elenco talentoso e uma trama repleta de significado, a peça promete encantar e emocionar o público.

Semana de Arte Moderna

A Semana de Arte Moderna, que ocorreu do dia 13 a 17 de fevereiro de 1922, completa 102 ano. Para entrar no clima de celebração, nesta sexta (16), às 14h, a Casa da Leitura Paulo Leminski organizará uma roda de leitura com obras de alguns autores deste importante evento artístico, como as poesias de Oswald e Mário de Andrade e os romances de Pagu.

Já a exposição Silêncio e Eloquência apresenta diferentes obras históricas do acervo do Museu Municial de Arte (MuMA) e trabalhos de artistas convidados. Esses diálogos têm como objetivo contribuir para o reconhecimento de um repertório artístico fundamental para a formação visual e artística brasileira, além de estabelecer uma memória social local das gerações de artistas envolvidos.

Atrações culturais gratuitas deste fim de semana

Sexta, às 14h

Roda de Leitura – Semana de Arte Moderna

Local: Casa da Leitura Paulo Leminski, Rua Agenor Pierri, 32 – CIC

Classificação: 14 anos

Gratuito

Sábado, às 16h

Cinema – Dono da Noite

1992, dirigido por Paul Schrader

Local: Cinemateca de Curitiba, Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1.174 – São Francisco

Classificação: 14 anos

Gratuito

Sexta e sábado, às 10h30, e domingo, às 18h

Teatro – Sinal de Vida

Local: Teatro Novelas Curitibanas – R. Presidente Carlos Cavalcanti, 1.222 – São Francisco

Classificação: 18 anos

Gratuito

Sexta, sábado e domingo, das 10h às 19h

Exposição Silêncio e Eloquência

Local: MuMA – Museu de Arte de Curitiba, Av Republica Argentina, 3430

Classificação: Livre

Gratuito

