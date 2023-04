Uma faixa da BR-277, em Morretes, está liberada nesta manhã de sábado (29), após seis horas fechada devido a uma batida entre dois caminhões na sexta-feira (28) no sentido litoral. Uma pessoa morreu na colisão. No entanto, a rodovia voltará a ser fechada nas próximas horas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os caminhões foram arrastados para liberar uma faixa na esquerda. Após isso, vai ser realizada o transbordo da carga do caminhão container, o que vai interditar a rodovia novamente por alguns momentos. Um guindaste vai ser usado para içar o container. Não existe previsão do término dessa logística.

Quase 20 km de congestionamento

No fim da tarde de sexta, motoristas enfrentaram quase 17 quilômetros de fila na descida da Serra do Mar. O acidente ocorreu no início da tarde, no km 41 da BR-277, em Morretes. Outro veículo envolvido foi uma carreta graneleira, sendo que a carga ficou esparramada pela pista.

