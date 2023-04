BR-277: Acidente grave interdita pista sentido Litoral

Um grave acidente na BR-277, na tarde desta sexta-feira (28), deixou uma vítima em óbito, outra gravemente ferida e provocou o bloqueio total da pista no sentido Curitiba/Litoral, na altura do km 41.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipes de atendimento se deslocam para a área da ocorrência, que foi registrada por volta das 13h30. Trata-se de uma colisão envolvendo dois veículos de carga, uma carreta porta container e uma carreta graneleira.

Foto: Divulgação/PRF.

Ainda conforme a PRF, o Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate. Por volta das 14h50, a PRF informou que o óbito foi do condutor da carreta porta container. O passageiro que ocupava o mesmo veículo ficou ferido.

Ainda não há informações sobre congestionamento no local. Nesta sexta-feira, a previsão é de que muitos motoristas se dirijam para o Litoral do Paraná, por conta do feriado prolongado do Dia do Trabalhador, celebrado na segunda-feira (1.º).

