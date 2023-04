Um acidente entre dois caminhões, um deles com uma carga de grandes dimensões, interditou totalmente a BR-116 nesta sexta-feira (28), na saída para o feriadão do Dia do Trabalhador (1º). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi na pista sentido Curitiba, na altura do km 11, em Campina Grande do Sul. O acidente foi no fim da manhã, por volta das 11h.

De acordo com a PRF, por volta do meio-dia, ainda não havia previsão de liberação para a passagem de veículos. Pouco antes das 13h, havia oito quilômetros de congestionamento na rodovia.

Socorro com apoio de helicóptero

Conforme as informações, houve uma colisão lateral entre os dois caminhões, com uma vítima grave, que precisou ser resgatada com o apoio do helicóptero do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar (BPMOA).

“Um dos motoristas sofreu ferimentos e necessitou do apoio médico prestado pela aeronave”, informou a equipe do BPMOA.

