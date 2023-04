Motoristas que decidiram pegar a estrada para aproveitar o fim de semana prolongado por causa do feriado do Dia do Trabalho, na segunda-feira, 1º de Maio, devem ficar ainda mais atentos. Rodovias que cortam Curitiba e que ligam a capital ao litoral paranaense e de Santa Catarina estão movimentadas na manhã desta sexta-feira (28). A previsão é de muito trânsito, tanto na BR-277 quanto na BR-376.

No caso da BR-376, por exemplo, a Arteris Litoral Sul prevê que um milhão de veículos circulem nesta rodovia que liga Curitiba ao litoral de Santa Catarina entre sexta-feira até segunda-feira (1º). A BR-277 também requer atenção especial, já que recentemente ficou por 24 horas trancada por causa de um acidente com caminhão de óleo vegetal, sem contar os transtornos causados pelos deslizamentos de terra no fim de 2022.

De acordo com a Arteris, durante o fim de semana prolongado, a previsão é que mais de 1 milhão de veículos passem pelo trecho da concessionária, entre Curitiba e Florianópolis, incluindo o deslocamento pela rodovia BR-116 (Contorno Leste).

BR-277

Na BR-277, no trecho que liga Curitiba ao litoral paranaense, o movimento também deve aumentar a partir desta sexta-feira. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa que não haverá restrição de circulação a veículos de carga articulados nos trechos da Serra do Mar da BR-277 e, também, da BR-376. Há, apenas, restrição em trecho de pista simples.

Veja como está o trânsito agora nas estradas que cortam Curitiba

