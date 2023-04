BR-277 será liberada 24 horas após interdição por risco de acidentes

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que as pistas interditadas da BR-277 devem ser liberadas no fim da tarde desta quarta-feira (19), por volta das 18h. Um acidente na noite de terça-feira (18) bloqueia por completo os dois sentidos da BR-277, na altura do quilômetro 37, em Morretes, Litoral do Paraná. Um caminhão carregado com óleo vegetal tombou e ficou atravessado na pista, gerando o bloqueio total.

O bloqueio total formou filas de veículos que chegaram a afetar o o perímetro urbano de Curitiba. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou, no meio desta manhã de quarta, que vai fazer uma operação para “empurrar” a fila de veículos congestionados.

O DNIT, em conjunto com outros órgãos (Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, PRF, DER/PR e órgãos ambientais), já interveio no local. Em nota encaminhada por volta das 14h desta quarta, o órgão disse que “o caminhão foi retirado da pista, e neste momento o DNIT realiza a limpeza. Estima-se que todas as pistas, em ambos sentidos, sejam liberadas nesta tarde, a partir das 18 horas”.

Segundo a PRF apenas um veículo se envolveu no acidente e o motorista precisou ser levado ao hospital após o resgate. O tombamento ocorreu na pista sentido Curitiba.

Após o tombamento a pista foi inundada por cerca de 40 mil litros de óleo que eram transportados pelo caminhão.

Rota alternativa é a BR-376

Na noite desta terça-feira a BR-376, que estava bloqueada por causa das chuvas foi liberada para o trânsito de veículos. É uma alternativa para quem precisa chegar ao Litoral do Paraná.

