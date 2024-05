Preparem as japonas, as meias de lã e as receitas quentinhas porque o fim de semana vai ser gelado em boa parte do Paraná, depois da chuvas previstas. De acordo com o Simepar, as temperaturas vão despencar pela metade em Curitiba nos próximos dias.

Nesta quinta-feira (23), a máxima prevista na capital paranaense é de 24ºC enquanto no domingo (26), os termômetros não devem passar dos 12ºC, na cidade. A temperatura mínima em Curitiba no final de semana deve ser registrada no sábado, com 8ºC previstos, mesmo com previsão de sol.

A mudança de tempo é por causa de uma frente fria que avança pelo Sul do País. No Paraná, áreas e linhas de instabilidade provocam pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas a partir da tarde de quinta (23) entre as regiões Noroeste, Oeste, Sudoeste e Centro-Sul do estado.

Ainda segundo o Simepar, na madrugada de sexta-feira (24), áreas de instabilidades acompanhadas de descargas elétricas seguem avançando pelo Paraná. “As condições seguem favoráveis para ocorrência de temporais localizados nas diversas regiões, entre a madrugada e a manhã. O anoitecer será gelado, devido à incursão de um ar polar sobre o estado”.

Alerta de perigo para tempestade

Para essas regiões há um alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), de perigo para tempestades, válido até a manhã de sexta-feira (24), com acumulado de chuva que pode chegar aos 100 milímetros em um dia e rajadas de vento que podem atingir 100 km/h.

Essa instabilidade avança para a região da Grande Curitiba, entre a noite de quinta e a madrugada de sexta-feira. Depois da chuva, vem o frio.

