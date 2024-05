Que o tuk tuk é um veículo famoso mundialmente a gente sabe. Ele ficou popular no Brasil durante a exibição da novela Caminho das índias, da Rede Globo, justamente porque o veículo é bastante utilizado no país asiático.

Mas, o que um veículo desse faz nas ruas de Curitiba e Região Metropolitana? A Tribuna do Paraná te conta essa história.

Com um amarelo bem chamativo, o tuk tuk do empresário Wagner Daniel,40 anos, cumpre a primeira missão dele: chamar atenção das pessoas.

O empresário já teve uma Kombi para ajudar no transporte da mercadoria e chamar atenção dos clientes, mas sentiu a necessidade de algo que fosse mais atrativo.

“Comprei o Tuk Tuk por ser um veículo que chama muita atenção, um veículo diferenciado, e que eu consigo levar minhas mercadorias para a feira. E eu queria exatamente uma coisa que chamasse atenção”.

Há seis anos o empresário produz e vende molhos de pimenta com a esposa. Eles moram em Campo Magro, na RMC, mas são feirantes das feiras especiais na Praça Osório, às quartas-feiras na 29 de Março e aos domingos no Largo da Ordem, na capital paranaense. Ele conta que a estratégia do triciclo motorizado deu tão certo que extrapola os limites das feiras.

“O pessoal da feira tudo já conhece, e olha que a feira lá do Largo é grande, mas a maioria das pessoas já conhecem o Tuk Tuk e já sabe de onde é, e quem que é o rapaz do Tuk Tuk que vende pimentas. E fora que no pessoal na rua, eles param no semáforo, me perguntam o que que eu faço com o veículo, e é a grande oportunidade de eu mostrar o meu produto. Então nessa curiosidade do povo, e já abre uma brecha para poder falar do meu produto”.

Renda Extra

Wagner tem três filhos. Duas de 12 e 14 anos que moram no Canadá com a mãe e um de 4 anos que mora com ele. O tuk tuk chamou tanto a atenção que na região em que mora virou oportunidade de renda extra para a família. Nas horas vagas da rotina de empresário ele trabalha com entregas.

“Onde eu moro é muito precário o transporte e tem um mercado grande lá. E toda vez que eu ia no mercado o pessoal perguntava se eu podia fazer entrega. Porque ele é todo amarelinho e chama muita atenção e eles já associam como entregas. E por pedido da população que eu decidi fazer algumas entregas”.

Passeio curioso!

Outra utilidade tem sido os passeios. “Não é um veículo rápido e as pessoas aproveitam que é um grande passeio. Então além de estar levando as mercadorias, as pessoas estão aproveitando para fazer um passeio com um veículo diferente. O que eu percebo que quem mais gosta são os mais novinhos e os mais idosos”.

Outro fator que colabora com as finanças é o fato do tuk tuk não ter muitos gastos com manutenção. “O consumo é muito menor do que de carro, tanto de manutenção quanto de combustível. Então, só aí já tem uma certa economia, tanto para fazer meus transportes dos molhos de pimenta, nas feiras, como também nas entregas”.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

