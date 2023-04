Confusão e tiroteio no início da madrugada desta sexta-feira (28) em Araucária, região metropolitana de Curitiba, deixou um morto e outro baleado no ombro. O que era para ser uma noite de diversão em uma casa noturna da região, se tornou uma cena de crime. O empresário Jackson José Ribeiro de Moura, 45 anos, foi morto a tiros. Ele é filho do prefeito de Quitandinha, o “Zé Quirera”. O proprietário da casa noturna também foi baleado e conduzido até à UPA da região.

De acordo com a Guarda Municipal de Araucária (GMA), a equipe foi acionada para atender a uma situação de capotamento de um veículo na Rodovia do Xisto – BR 476, no bairro Sabiá. No local, os guardas se depararam com pessoas tentando retirar um homem de dentro de uma caminhonete que tinha marcas de tiros. O homem em questão era Jackson de Moura, filho do prefeito. Segundo testemunhas, a vítima foi baleada durante uma confusão que aconteceu em uma boate.

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (SIATE) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, mas nada puderam fazer para salvar Jackson, que morreu dentro da ambulância.

Em sua rede social, o prefeito Zé Quirera, postou uma nota de pesar informando o falecimento do filho. “É com profunda tristeza que comunico o falecimento do meu filho Jackson José Ribeiro de Moura. Irreparável perda”.

“Se estranharam”

Ao Meio Dia Paraná da RPC, o delegado de Araucária responsável pelo caso, informou que a vítima e os suspeitos chegaram na casa noturna com grupos conhecidos de amigos e que momentos antes já havia “se estranhado” em um bar da região e batido os veículos enquanto seguiam para a a boate.

“Na boate um grupo chegou a ameaçar o segurança da boate. Lá dentro, quando o dono fez um movimento brusco para fechar uma porta um individuo que estava armado efetuou um disparo e o acertou no ombro, mas já teve alta e inclusive reconheceu o atirador”, revelou o delegado Tiago Vladika. No pátio da boate teve uma nova discussão e um tiroteio, “a vítima entrou na sua caminhonete e saiu. Posteriormente e vítima veio a capotar”, completou.

Ainda de acordo com o delegado, os suspeitos foram autuados em flagrante e responderão por homicídio e tentativa de homicídio.

Foto: Guarda Municipal de Araucária

Deixou cair a pistola

Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o proprietário da casa noturna contou à Guarda Municipal que foi baleado no estabelecimento por dois indivíduos em uma caminhonete Dodge Dakota de cor preta. Com as informações, a equipe conseguiu localizar o veículo passando pela rodovia dando início ao acompanhamento tático. Próximo ao Terminal Central, os guardas conseguiram abordar os suspeitos, que ao sair do veículo, deixou cair uma pistola calibre .635 sem munições.

Durante a revista no carro, a equipe localizou seis cápsulas de calibre .357 deflagradas. Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil da cidade.

Segurança envolvido?

Ao retornar à casa noturna, os guardas municipais receberam a informação que o segurança do local poderia estar envolvido na confusão. Ele também foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.

