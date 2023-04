Uma tragédia na noite desta quinta-feira (28), na Avenida das Palmeiras, em Piraquara, região metropolitana de Curitiba. Uma criança de dez anos de idade morreu após ser atropelada pelo ônibus no qual estava pegando rabeira. O menino acabou se desequilibrando e caiu debaixo do rodado do coletivo. Não houve possibilidade de salvamento e a criança morreu no local.

O motorista do ônibus ainda seguiu por três quadras após o atropelamento e disse aos populares que o pararam que não tinha percebido que o menino estava na rabeira e que tampouco tinha reparado o atropelamento fatal.

Segundo o Soldado Faria, o menino estava pegando rabeira na porta direita traseira do ônibus. “Ele perdeu o equilíbrio e caiu embaixo do rodado e infelizmente houve essa tragédia. Populares foram atrás e informaram que ele tinha atropelado essa criança e por isso que ele parou mais para frente”, disse o policial que atendeu a ocorrência.

Tumulto e linchamento

Logo após parar o ônibus populares que seguiram o ônibus fizeram um tumulto em volta do veículo e, inclusive, ameaçaram linchar o motorista, que repetiu não ter visto nada. Ele foi retirado do local e encaminhado para a delegacia. O caso será investigado pela Polícia Civil.

