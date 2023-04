Um acidente na Rua Eduardo Sprada, no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC), envolvendo um carro e uma moto, tirou a vida de um motociclista no começo da tarde deste sábado (29). O cenário no local do acidente é de assustar, com moto e carro completamente destruídos, além de peças espalhadas, terra na pista e uma árvore atingida. O acidente ocorreu nas proximidades da esquina da Rua Eduardo Sprada com a Rua Gastão de Abreu Pires.

Ainda não se sabe o que causou o acidente, tampouco o culpado. Porém, segundo informações apuradas pela reportagem no no local, motorista do veículo EcoSport branco se chocou contra o motociclista. O impacto foi tão forte que deixou a frente do carro e a moto destruída. Até uma árvore chegou a ser atingida.

No local, existe uma placa informando que o trecho da via tem velocidade máxima 30 km/h.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Como foi o acidente?

A Polícia Militar não passou detalhes da dinâmica do acidente, uma vez que isso fica a cargo das equipes do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPtran). O Siate foi chamado por populares para atender o rapaz da moto, mas, infelizmente, a equipe nada pode fazer para salvar o piloto da moto, que já estava em óbito no local.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Detalhe na esquerda da foto mostra placa indicando máxima de 30 km/h no trecho. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

