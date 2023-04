Um acidente de carro na noite de sexta-feira (28) vitimou o vereador Carlos Henrique Jorge Naufel (PSD), de 59 anos, de Itambé, no noroeste do Paraná. Uma mulher de 47 anos, que estava no banco do passageiro, foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital Metropolitano de Sarandi. A ocorrência ocorreu na PR-317, em Maringá.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o vereador, conhecido na cidade como “Carlinhos de Itambé” seguia sentido Maringá quando, próximo a cidade de Floresta, perdeu o controle da direção, batendo contra uma mureta de proteção. Com a colisão, o carro capotou por diversas vezes até parar no canteiro central da rodovia. O Siate foi chamado, mas Carlos Henrique morreu no local.

Em nota, a Câmara Municipal de Itambé lamentou o corrido, e presta condolências aos familiares.

vereador Carlos Henrique Jorge Naufel (PSD) morreu aos 59 anos após acidente na PR-317. Foto: Reprodução.

