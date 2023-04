“Essa ferida dentro no meu peito, talvez nunca vá sarar. Aqui está ficando uma parte do meu coração”, assim foi o desabafo do pai Aurélio José Osolinsksi, ao falar da dor de estar presente no velório da Kameron Odila Gouveia Osolinski, filha de 11 anos, morta pelo padrasto em Guaraqueçaba, no litoral do Paraná. O assassino da criança confessou o crime neste final de semana.

Kameron foi dada como desaparecida na quarta-feira (26), na região da PR-405, em Ipanema, comunidade rural do município. Um dia após a comunicação da família junto ao Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas (Sicride), da Polícia Civil, o corpo da menina foi encontrado.

Ainda na quinta-feira (27), Givanildo Rodrigues Maria, de 33 anos, o padrasto da adolescente foi preso em flagrante por suspeita de homicídio e ocultação do cadáver. No entanto, poucas horas depois, ele foi solto.

Na avaliação da Justiça, não existiam sinais de que o padrasto poderia destruir alguma prova ou fugir da cidade, por isso foi negado um novo pedido de prisão preventiva.

Caso é investigado pela Polícia Civil.

Confissão do crime

Após deixar a prisão, Givanildo procurou a Polícia Militar (PM) neste sábado (29), que o encaminhou a Polícia Civil. No depoimento ao delegado Nilson Diniz, houve a confissão do crime. “Foi ouvido e confessou o modo operante. Eu já pedi a prisão preventiva e estamos esperando a Justiça para encaminhá-lo à cadeia pública de Paranaguá”, disse o delegado para a RPC.

No velório da adolescente em Curitiba, o pai lamentou a situação e valorizou a vida de Kameron. “Ela era uma menina muito especial, alegre e inteligente. Não teriam motivos para isso acontecer, eu como pai estou indignado. Essa ferida dentro no meu peito, talvez nunca vá sarar. Aqui está ficando uma parte do meu coração. Eu não sei como vai ser minha vida daqui para frente e dos meus familiares”, se emocionou o pai que reside em Praia de Leste.

