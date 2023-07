Um dos shoppings mais tradicionais de Curitiba, o Park Shopping Barigüi, localizado no bairro Mossunguê, divulgou detalhes e ilustrações do projeto de expansão que vai deixar o centro comercial ainda maior. Com a reforma, estimada em R$ 300 milhões, o shopping vai ter um terceiro piso com 75 novas lojas, além de um Park Gourmet com 13 operações gastronômicas e Centro Médico com 25 especialidades e integração com o Parque Barigui.

O terceiro piso também vai ter o FunPark, um espaço infantil permanente e o retorno da HotZone, com mais brinquedos. No total, o novo piso ocupará todo o terceiro andar, com mais de 15 mil m² de Área Bruta Locável.

+ Veja mais: Festival Direto no Fogo tem costela, porco no rolete e carneiro no buraco ao lado de Curitiba

A previsão é que a obra termine em novembro de 2024. Após a finalização do projeto, o shopping vai contar com 417 lojas, 14 lojas âncoras e 8 megalojas, ocupando uma área de construção superior a 200 mil metros quadrados.

O investimento aposta no crescimento econômico do local. Em 2022, o shopping atingiu a marca de mais de R$ 1,4 bilhão em vendas. Anualmente, mais de 11 milhões de pessoas circulam pelo centro comercial.

A Multiplan, responsável pela adminsitração do shopping, estima que com a expansão e início de operação de todas as áreas de conveniência, mais de mil novos empregos sejam gerados direta e indiretamente em Curitiba.

Expansão liga shopping ao Parque Barigui

Além das mudanças internas, a expansão também vai interligar o shopping e o Parque Barigui. Chamado de Viva Barigui, o projeto vai construir amplas calçadas na parte de fora do shopping, que vão conduzir pedestres e ciclistas até as faixas de segurança para fazer a travessia da BR-277 e acessar o parque.

+ Leia mais: Qual a linguagem do amor do brasileiro? Plataforma revela em pesquisa

O pavimento vai margear o rio. O projeto vai preservar a vegetação e criar novos espaços de lazer, como ciclovias, academia ao ar livre, playground infantil, espreguiçadeiras, bancos e pergolados, espaço pet, quadra poliesportiva, lixeiras, passeios elevados em meio à paisagem, paraciclos, fontes luminosas e fonte seca interativa.

As outras novidades

O Centro Médico terá 25 especialidades. Completamente integrado ao shopping, os clientes terão fácil acesso ao local, que contará com estacionamento próximo e direto para proporcionar mais comodidade aos pacientes.

As especialidades médicas que estarão presentes são: pneumologia, endocrinologia, pediatria, dermatologia, cirurgia plástica, endoscopia, neurologia, ginecologia, nutrição, odontologia, bucomaxilo, cardiologia, oftalmologia, psiquiatria, oncologia, otorrinolaringologia, clínica geral, proctologia, urologia, ortopedia e fisioterapia.

A nova expansão também traz a natureza e a luz natural para dentro do shopping. O novo conceito vai criar um Boulevard suspenso. Com essa proposta, mesmo as áreas climatizadas vão dar a sensação de passeio ao ar livre.

A expansão do Park Shopping Barigüi também vai ter uma área voltada para as crianças. Durante todo o ano, o FunPark vai possuir brinquedos e atrações indoor para o público infantil. A ideia é construir um ambiente interativo e seguro, onde os pais podem deixar os filhos sozinhos.

Além disso, crianças e adolescentes também poderão aproveitar a ampliação da HotZone, que será receberá brinquedos inéditos voltados para o entretenimento infantil.

Você já viu essas??

Camuflado?? Mudança brutal de temperatura em Curitiba: vem onda forte de calor Novidades! Obra em trecho empaca viagem na BR-376 avança; Vai resolver?? Role de bici Quanto custa o novo sistema de bicicleta compartilhada em Curitiba?